Происшествия

сегодня, 09:33

Завершено расследование двух несчастных случаев на производстве: погибли механизатор и рабочий

2088
#производственный травматизм
1
Завершено расследование двух несчастных случаев на производстве: погибли механизатор и рабочий

Оба случая произошли в прошлом месяце.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области, завершено расследование двух смертельных несчастных случаев на производстве.

16 декабря минувшего года в ООО СХП «Добринский» на механизатора наехал трактор, мужчина скончался. А 4 декабря в ООО «Агроснабсахар» в результате падения с высоты погиб подсобный рабочий.

- Среди установленных причин несчастных случаев: неудовлетворительная организация производства работ, нарушение ведения технологического процесса, непринятие необходимых мер по соблюдению работниками дисциплины труда и другие, - отметили в Государственной инспекции труда в Липецкой области. - Установлены и привлечены к административной ответственности лица, ответственные за выявленные нарушения.

Материалы расследования направлены в прокуратуру.
2088
#производственный травматизм
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Гараж и квартира горели в Липецкой области
#МЧС #пожар
Гараж и квартира горели в Липецкой области

26 минут назад

Происшествия
В результате несчастного случая на территории НЛМК погиб работник
#несчастный случай
19
В результате несчастного случая на территории НЛМК погиб работник

сегодня, 09:01

Происшествия
Липецкие водители нарушили правила больше тысячи раз
#авария #ДТП
5
Липецкие водители нарушили правила больше тысячи раз

сегодня, 08:49

Происшествия
Пропавший пенсионер вернулся домой через три дня
#без вести пропавшие
14
Пропавший пенсионер вернулся домой через три дня

вчера, 17:00

Происшествия
30-летнего липчанина задержали за мошенничество в Воронеже
#мошенничество
5
30-летнего липчанина задержали за мошенничество в Воронеже

вчера, 16:25

Происшествия
Липчанина спасли в Новом Уренгое
#полиция
15
Липчанина спасли в Новом Уренгое

вчера, 16:06

Происшествия