Завершено расследование двух несчастных случаев на производстве: погибли механизатор и рабочий

Оба случая произошли в прошлом месяце.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области, завершено расследование двух смертельных несчастных случаев на производстве.



16 декабря минувшего года в ООО СХП «Добринский» на механизатора наехал трактор, мужчина скончался. А 4 декабря в ООО «Агроснабсахар» в результате падения с высоты погиб подсобный рабочий.



- Среди установленных причин несчастных случаев: неудовлетворительная организация производства работ, нарушение ведения технологического процесса, непринятие необходимых мер по соблюдению работниками дисциплины труда и другие, - отметили в Государственной инспекции труда в Липецкой области. - Установлены и привлечены к административной ответственности лица, ответственные за выявленные нарушения.



Материалы расследования направлены в прокуратуру.