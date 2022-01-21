В Липецкой области небольшой снег и до -6

22 января погоду в Черноземье будет определять глубокий циклон, ожидается небольшой снег. 23 и 24 января атмосферное давление будет расти, небольшой снег сохранится.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 января – 4-6 градусов мороза, что на 5-6 градусов выше нормы, 23 и 24 января – 8-9 градусов мороза, что на 2 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 января в Липецкой области облачно, временами небольшой снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -5 до -10, днем она составит от -1 до -6 градусов.



В Липецке облачно, временами небольшой снег. Температура ночью составит от -6 до -8 градусов, днем будет от -3 до -5 градусов.



День 22 января стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза.



