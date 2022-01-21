Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области небольшой снег и до -6

366
#снегопад
В Липецкой области небольшой снег и до -6

22 января погоду в Черноземье будет определять глубокий циклон, ожидается небольшой снег. 23 и 24 января атмосферное давление будет расти, небольшой снег сохранится. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 января – 4-6 градусов мороза, что на 5-6 градусов выше нормы, 23 и 24 января – 8-9 градусов мороза, что на 2 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 января в Липецкой области облачно, временами небольшой снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -5 до -10, днем она составит от -1 до -6 градусов.

В Липецке облачно, временами небольшой снег. Температура ночью составит от -6 до -8 градусов, днем будет от -3 до -5 градусов.

День 22 января стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза. 

366
#снегопад

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Спасатели предупреждают о сильном снеге и метели
#метель
10
Спасатели предупреждают о сильном снеге и метели

вчера, 19:34

Погода в Липецке
Атлантический циклон принесет в Липецкую область метель и потепление до -6
#снегопад
8
Атлантический циклон принесет в Липецкую область метель и потепление до -6

вчера, 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области до -12
#похолодание #мороз
2
В Липецкой области до -12

19.01.2022 17:00

Погода в Липецке
В день Крещения в Липецкой области похолодает до -13
#мороз
4
В день Крещения в Липецкой области похолодает до -13

18.01.2022 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью и днем до -6
#снегопад
4
В Липецкой области ночью и днем до -6

17.01.2022 16:44

Погода в Липецке
В Липецке ожидается метель и снежные заносы
#метель #ветер
15
В Липецке ожидается метель и снежные заносы

17.01.2022 09:21

Погода в Липецке