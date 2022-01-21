В Липецкой области со стороны надоедливых коллекторов выявили 14 нарушений

Установленные законом требования коллекторы далеко не всегда соблюдают.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Липецкой области, в минувшем году было составлено 14 протоколов по статье 14.57 КоАП РФ за нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.



Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц установлены законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».



Не допускается непосредственное взаимодействие коллекторов с должником в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах; посредством личных встреч более одного раза в неделю; посредством телефонных переговоров: более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц.



Но эти требования далеко не всегда соблюдают. За нарушения со стороны коллекторов требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности предусмотрена административная ответственность, установленная частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, максимальная санкция которой для юридических лиц – 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.