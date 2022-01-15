В столкновении легковушки с грузовиком погиб 38-летний мужчина

ДТП произошло на трассе «Дон» в Липецкой области.

Накануне около 21:30 в Задонском районе на платном участке на 429-м километре трассы М4 «Дон» в Задонском районе произошло ДТП.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Рено Логан» - житель Липецкой области выехал на полосу для встречного движения и допустил столкновение с грузовиком «Вольво» с прицепом. За рулём грузовика был 34-летний житель Белгородской области.



Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.



- Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.