Происшествия

40 минут назад

В столкновении легковушки с грузовиком погиб 38-летний мужчина

762
#ДТП
1
В столкновении легковушки с грузовиком погиб 38-летний мужчина

ДТП произошло на трассе «Дон» в Липецкой области.

Накануне около 21:30 в Задонском районе на платном участке на 429-м километре трассы М4 «Дон» в Задонском районе произошло ДТП.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Рено Логан» - житель Липецкой области выехал на полосу для встречного движения и допустил столкновение с грузовиком «Вольво» с прицепом. За рулём грузовика был 34-летний житель Белгородской области.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.

- Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
762
#ДТП
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Тербунах горел жилой дом
#пожар
В Тербунах горел жилой дом

сегодня, 11:23

Происшествия
В липецком киоске алкоголь хранили в тайнике между стенами
#алкоголь #сигареты #торговля
17
В липецком киоске алкоголь хранили в тайнике между стенами

сегодня, 09:10

Происшествия
ФСБ сообщила об обезвреженной группе хакеров, среди них были липчане
#хакерство
18
ФСБ сообщила об обезвреженной группе хакеров, среди них были липчане

вчера, 17:25

Происшествия
Охранник из Липецка пытался заработать на криптовалюте и потерял 2,6 миллиона рублей
#мошенничество
29
Охранник из Липецка пытался заработать на криптовалюте и потерял 2,6 миллиона рублей

вчера, 15:39

Происшествия
В Елецком районе столкнулись две фуры
#ДТП
7
В Елецком районе столкнулись две фуры

вчера, 15:24

Происшествия
13-летний подросток врезался в дерево на горке в Каменном логу
#несчастный случай
8
13-летний подросток врезался в дерево на горке в Каменном логу

вчера, 14:35

Происшествия