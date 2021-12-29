Происшествия

50 минут назад

Суд установит виновность 22-летней женщины-водителя в гибели ее 16-летней пассажирки

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#авария #ДТП
Суд установит виновность 22-летней женщины-водителя в гибели ее 16-летней пассажирки

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 22-летней местной жительницы, обвиняемой в пьяной аварии, которая привела к гибели 16-летней девушки.

По данным следствия, вечером 25 июня 2021 пьяная года обвиняемая, управляя автомобилем «Киа Рио» с неисправностью, при которой запрещена эксплуатация транспортного средства, в окрестностях села Черкассы Елецкого района не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погибла 16-летняя девушка, находившаяся на заднем сидении автомобиля. 

- Следствие считает, что обвиняемая, не предвидела возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла предвидеть последствия, обеспечить постоянный контроль движения транспортного средства для выполнения требований ПДД РФ, учитывать дорожные и метеорологические условия, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области.

Материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы.
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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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аналитик

17 минут назад
ключевое слово ДО ,значит дадут менее ,все зависит от того сколько занесет !!!
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пьянь........

26 минут назад
это очень хорошо если 12 лет дадут
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