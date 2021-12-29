Суд установит виновность 22-летней женщины-водителя в гибели ее 16-летней пассажирки

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 22-летней местной жительницы, обвиняемой в пьяной аварии, которая привела к гибели 16-летней девушки.

По данным следствия, вечером 25 июня 2021 пьяная года обвиняемая, управляя автомобилем «Киа Рио» с неисправностью, при которой запрещена эксплуатация транспортного средства, в окрестностях села Черкассы Елецкого района не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погибла 16-летняя девушка, находившаяся на заднем сидении автомобиля.



- Следствие считает, что обвиняемая, не предвидела возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла предвидеть последствия, обеспечить постоянный контроль движения транспортного средства для выполнения требований ПДД РФ, учитывать дорожные и метеорологические условия, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области.



Материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы.

