Коронавирус

30 минут назад

В больницах от COVID-19 лечатся 413 жителей Липецкой области

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#коронавирус
В больницах от COVID-19 лечатся 413 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 83 540 случаев новой коронавирусной инфекции, 77 016 человек выздоровели, в том числе 399 человек за последние сутки, 2 773 человека умерли, в том числе 12 человек за последние сутки, 3 751 — лечится.

В больницах находятся 413 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 3 338 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 192 случая инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 157 случаев, на втором Липецкий район — 15, на третьем Усманский район — 5. В Ельце, Грязинском, Добринском, Добровском и Измалковском районах — по 2, в Краснинском районе — один заболевший.
262
#коронавирус

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