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сегодня, 17:07

В Японии изобретен телевизор, передающий вкус еды

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Профессор Университета Мэйдзи в Японии Хомей Мияшита стал одним из авторов новейшей разработки — телевизора TTTV, способного передавать человеку вкус еды. Об этом сообщает Глас.ру. Профессор отметил, что это устройство стало новым шагом к созданию мультисенсорного восприятия просмотра контента.

Изобретатель рассказал Reuters, что использовал 10 контейнеров со вкусовыми добавками, которые смешиваются для создания вкуса конкретного блюда. Комбинация передается на гигиенической пленке по плоскому экрану телевизора, чтобы зритель мог его попробовать. Хомей Мияшита заявил, что в эпоху пандемии такие технологии позволят улучшить способы связи и взаимодействия людей с внешним миром.

«Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность, оставаясь дома, попробовать кушанья в ресторане на другом конце света», - сказал он. Профессору последний год помогала команда из 30 студентов.

Пока не уточняется, есть ли в планах у изобретателей выпускать множественные экземпляры такого TTTV для массовой продажи.
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