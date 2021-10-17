В Липецкой области пройдет небольшой дождь и станет прохладнее

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в передней части циклона, местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 6 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 октября в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 0 до +5 градусов, днем будет от +7 до +12 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +1 до +4 градусов, днем будет от +9 до +11 градусов.



День 18 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +20 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 9 градусов мороза.



