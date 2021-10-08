Ремонт на сетях электроснабжения изменит трамвайный маршрут №5

Как сообщили в городском департаменте транспорта, с 11 по 13 октября с 09:30 до 16:30 движение трамваев по маршруту №5 «Кольцо 9-го микрорайона – Стан 2000» будет осуществляться до остановочного пункта «Улица Полиграфическая».



Причина – проведение ремонтных работ по восстановлению освещения разворотного трамвайного кольца 9-го микрорайона. После завершения ремонта маршрут будет возобновлен полностью.