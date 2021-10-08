Общество

сегодня, 15:25

Ремонт на сетях электроснабжения изменит трамвайный маршрут №5

2 281
#транспорт
Ремонт на сетях электроснабжения изменит трамвайный маршрут №5
Как сообщили в городском департаменте транспорта, с 11 по 13 октября с 09:30 до 16:30 движение трамваев по маршруту №5 «Кольцо 9-го микрорайона – Стан 2000» будет осуществляться до остановочного пункта «Улица Полиграфическая».

Причина – проведение ремонтных работ по восстановлению освещения разворотного трамвайного кольца 9-го микрорайона. После завершения ремонта маршрут будет возобновлен полностью.
2 281
#транспорт

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Протранспорт

12 минут назад
Почему вместо трамваев не могут пустить электробусы или газобусы? Гибкость в применении, отсутствие дополнительной инфраструктуры и современность. Куда смотрят ответственные?
ответить

valerafromsplus

44 минуты назад
Ха! И что же от этой "пятёрки" осталось? Раньше хоть на КТЗ разворачивалась, теперь ищи её "ветер в поле". :)
ответить

Еще в рубрике

Лестницу Петровского спуска с субботы закрывают на ремонт
#ремонт #фонтан #спуск
5
Лестницу Петровского спуска с субботы закрывают на ремонт

32 минуты назад

Общество
В Липецкой области прогнозируют сокращение числа пенсионеров
#пенсия
20
В Липецкой области прогнозируют сокращение числа пенсионеров

59 минут назад

Общество
Светофор на улице Зегеля временно отключили
#светофор
5
Светофор на улице Зегеля временно отключили

сегодня, 14:35

Общество
За нарушения в организации питания детей в школах и садиках наложено 466 штрафов
#школьное питание
5
За нарушения в организации питания детей в школах и садиках наложено 466 штрафов

сегодня, 14:32

Общество
В Липецке вернули прежнюю систему оплаты проезда
#проезд #оплата #транспорт
66
В Липецке вернули прежнюю систему оплаты проезда

сегодня, 14:02

Общество
Скандального застройщика привлекут к суду за неисполнение решения суда
#скандал #строительство
13
Скандального застройщика привлекут к суду за неисполнение решения суда

сегодня, 13:37

Общество