Общество

31 минуту назад

Льготники могут забирать деньги с транспортных карт в МФЦ

2 793
#оплата #проезд #терминал
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Льготники могут забирать деньги с транспортных карт в МФЦ

Начался приём заявлений по возврату средств с транспортных карт старого образца.

В МФЦ помогут льготникам оформить возврат денежных средств с транспортной карты старого образца. На такую меру центры «Мои документы» пошли в связи с большим количеством обращений к транспортникам. Липчане требуют вернуть деньги, которые они положили на транспортную карту старого образца. Сегодня к полудню в центральном офисе МФЦ в районе площади Победы уже приняли 340 человек, сообщает региональное управление социальной политики.

- Заявления на возврат денежных средств принимают в агентстве автомобильного транспорта. Желающих оказалось очень много, из-за чего на автовокзале образовалась очередь. Чтобы снять напряжение, мы приняли решение взять большую часть клиентов на себя. А это 140 тысяч человек льготных категорий. Все они могут прийти в любое отделение МФЦ, где наши сотрудники примут заявление на возврат денег, а при необходимости помогут его заполнить. Для этого потребуется паспорт, транспортная карта старого образца и реквизиты банковского счета, на который будут переводиться деньги. Все эти документы мы передадим коллегам, - отметила начальник управления социальной политики Ольга Белоглазова.

Оплатить проезд льготники могут не только с помощью транспортной карты нового образца, но и банковской картой. Для этого достаточно прикрепить к ней льготу в МФЦ. К новой системе уже подключились почти 30 тысяч человек. Еще 110 тысяч липчан ждут в офисах «Мои документы». За последние три недели количество посетителей выросло в 10 раз, со 150 до 1,5 тысяч человек в день.

Напомним, система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя в четверг, 16 сентября. Сначала сломалась система актуализации баланса на транспортных картах. В субботу утром на работу вышли несколько маршруток с демонтированными терминалами оплаты проезда старыми транспортными картами. Днем в субботу мэрия Липецка приняла решение сделать проезд в городе бесплатным 18 и 19 сентября. С 20 сентября до восстановления работоспособности системы безналичной оплаты проезда льготным категориям пассажиров, имеющим транспортные карты старого образца, льготный проезд будет сохранен. Порядок проезда распространяется на все маршруты городского и пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории региона.


В Липецкой области право на льготный проезд имеют:

- региональные льготники: ветераны труда, ветераны военной службы после назначения пенсии или по достижению возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин; реабилитированные лица и пострадавшие от политических репрессий после назначения пенсии либо имеющих инвалидность; ветераны труда Липецкой области; труженики тыла. Они оплачивают 50% стоимости проезда.

- федеральные категории льготников, которые имеют право на получение ежемесячных денежных выплат из федерального бюджета: участники и инвалиды ВОВ, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя и др., ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, лица пострадавшие от радиационных катастроф, инвалиды, дети-инвалиды, Герои СССР и РФ, члены семей погибших (умерших) Героев СССР и РФ, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ. Они оплачивают 50% стоимости проезда.

Школьники и студенты-очники в возрасте до 24 лет из многодетных семей, из семей, где оба родителя или единственный родитель – неработающие инвалиды, а также Почётные граждане Липецкой области, имеют право на бесплатный проезд. Поэтому привязка к банковской карте для данной категории граждан не предусмотрена. Проезд только по транспортной карте. Тоже самое касается детей-инвалидов и детей, проживающих в Чернобыльской зоне до 14 лет, а также недееспособных граждан. С той лишь разницей, что стоимость проезда для них составит 50% от общей суммы.
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#оплата #проезд #терминал
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Комментарии (2)

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Что за бардак???????

15 минут назад
А простым людям стоят в очереди у Автовокзала или на Уневерсальном проезде где у последнего адреса даже автобусы не ходят а идти приличное РАСТОЯНИЕ. СДЕЛАЙТЕ ВРЕМЕННЫЕ ПРИЁМЫ В КАЖДОМ РАЙОНЕ КАРТ НА РУКАХ ОЧЕНЬ МНОГО И НА НИХ ТАК ЖЕ ЕСТЬ ДЕНГИ.
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Мастер йодо

19 минут назад
То есть, про то, что транспортными картами старого образца можно будет оплатить проезд до 31 декабря, можно забыть?
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