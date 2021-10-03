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сегодня, 14:18
Под Рязанью ребенок расклеил листовки с угрозами расстрела школы
Сотрудники УМВД и УФСБ России по Рязанской области оперативно разыскали ребенка, расклеившего объявления с предупреждениями о скором расстреле школы №1 в Новомичуринске. Автором угроз оказался малолетний школьник, в отношении которого принимаются профилактические меры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Рязанской области.
Ребёнок обиделся на плохую оценку за самостоятельную работу, которую писали на уроке 1 октября. Директор отметила, что с помощью записок с угрозами школьник решил попугать учителей.
«Вместе с другом, учеником другой школы, они расклеили их на подъездах. Слава богу, что все обошлось», – рассказала директор школы Валентина Сизова.
Правоохранительные органы тут же начали проверку и установили автора. С малолетним и его родителями силовики проведут профилактическую работу.
Ребёнок обиделся на плохую оценку за самостоятельную работу, которую писали на уроке 1 октября. Директор отметила, что с помощью записок с угрозами школьник решил попугать учителей.
«Вместе с другом, учеником другой школы, они расклеили их на подъездах. Слава богу, что все обошлось», – рассказала директор школы Валентина Сизова.
Правоохранительные органы тут же начали проверку и установили автора. С малолетним и его родителями силовики проведут профилактическую работу.