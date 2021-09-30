В Сырском отключат холодную воду для ремонта в школьной котельной

1 октября с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 11, 11а, 13, 14, 16а в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а 16, 18 по проезду Строителей для устранения утечки на водоводе на участке улицы Водопьянова.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в селе Сырском: в домах №№ 7, 7/1 по улице Ленина, частном секторе улицы Ленина – ЛГЭК ограничит подачу воды по заявке КТС для ремонтных работ на котельной школы №27.



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе на улице Стаханова без холодной воды останутся дома №№ 26, 26а по улице Стаханова, №№ 2а, 2б по бульвару Шубина.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 13 по улице Титова – воду отключат по заявке УК Комфорт-Л для производства внутренних ремонтных работ.



Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 10:00 до 12:00 без отопления останутся дома №№ 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 6а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 28 по улице Гайдара, №№ 1, 2, 3, 4, 5 по улице Амурской, №№ 2, 4, 5, 6, 8, 10 по улице Нахимова, №№ 1, 3, 5, 8 в переулке Ушакова, №№ 1, 3, 4, 5 в переулке Луначарского – ЛГЭК приостановит подачу тепла для ремонта трехходового крана на котельной «108 Квартал».

