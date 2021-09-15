Погода в Липецке

сегодня, 15:48

В Липецкой области сухо, безветренно и до +18

2 443
#похолодание
В Липецкой области сухо, безветренно и до +18

16 и 17 сентября атмосферное давление на территории Центрального Черноземья будет расти, Липецкая область окажется под влиянием антициклона, погода будет преимущественно без осадков, кроме того, с ветрами северной четверти продолжится вторжение арктического воздуха.

17 сентября местами ожидаются заморозки до 1 градуса мороза. 18 сентября к региону приблизится циклон с запада – начнутся дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +1 до +6 градусов, днем будет от +13 до +18 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +2 до +4 градусов, днем будет от +15 до +17 градусов. 

День 16 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 0 градусов.  
2 443
#похолодание

Комментарии (2)

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??

59 минут назад
Ничёсе безветренно
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КвадраБот Максим

сегодня, 16:22
Надоела эта уже жара , и лето тоже !! Когда же уже выпадит снег , и ударят морозы ?!
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