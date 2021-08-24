Спорт

сегодня, 17:41

Итальянец Марко Маркезе покинул пост президента ФК «Металлург»

11 596
#Футбол #«Металлург»
2

Своё решение он объяснил переходом на работу в государственные структуры. 

Загрузка плеера
Итальянец Марко Маркезе, занимавший должность президента ФК «Металлург», сегодня объявил о том, что слагает с себя полномочия. 

- На самом деле я не исполняю функции президента еще и июля, но мы решили не сообщать об этом, чтобы не будоражить команду во время старта в Футбольной Национальной Лиге. Сейчас о моём уходе уже можно говорить, как о свершившемся факте, - заявил Маркезе на сегодняшней пресс-конференции по видеосвязи. 

Причиной своего ухода Марко Маркезе назвал «переход на работу в государственные органы власти, где запрещено совмещать основную деятельность с какой-либо ещё», но вместе с тем отказался назвать эту структуру, пообещав сделать это позднее. 

Маркезе поблагодарил футболистов, коллег, персонал клуба «за фантастическую работу в прошлом сезоне, которая помогла «Металлургу» выйти в ФНЛ спустя 12-лет отсутствия в этой лиге». 

Гендиректор «Металлурга» Александр Зюзин в ответном слове посулил Марко Маркезе пожизненный абонемент на матчи «Металлурга». 

Марко Маркезе пришёл в «Металлург» в августе 2020 года, привел с собой нескольких футболистов и в интервью говорил о громких планах – сначала закрепиться в ФНЛ, а через несколько лет замахнуться и на выход в Премьер-Лигу. Для этого теперь уже бывший президент клуба обещал усилить команду иностранными футболистами, но «легионеры» в «Металлурге» так и не появились, а теперь ушёл и сам Маркезе.

Отметим, что летом клуб покинули многие руководители, причастные к выходу команды в ФНЛ: прежний генеральный директор Владимир Зеновкин, курировавший клуб по линии ПСК «Липецк» Руслан Куркин. 

После 7-ми туров в ФНЛ «красно-черный» занимают предпоследнее, 19-е место в чемпионате, пропустив больше всех в Лиге – 19 голов. 

11 596
#Футбол #«Металлург»
2

Комментарии (11)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ох,

1 минуту назад
а порасписали,прям,переживает за команду,не стали сразу говорить...Всё проще-перекантовался и дальше пошёл,своя рубашка ближе к телу. А футболисты,походу,в трауре)))
ответить

Видимо,

7 минут назад
Ося Бендер не только у нас популярен,но и у макаронников
ответить

Так

14 минут назад
Да, тебе до гребца Зюзина, как до Китая пешком
ответить

липчанка

28 минут назад
Какое горе,я плачу....
ответить

Sen1987

29 минут назад
Там ОН СТАНЕТ БОГАЧЕ
ответить

Ох

32 минуты назад
А как же La-лига?
ответить

Тракторист с Тербунов

32 минуты назад
Бывшего сенатора президентом Металлурга! Тогда попрем!
ответить

Да

32 минуты назад
Освободил кресло для гребца Зюзина.
ответить

Спасибо

41 минуту назад
Остап Бендер
ответить

Судя по всему

45 минут назад
обычный балобол этот итальянец
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Ни огонька, ни победы, ни зрителей
#Футбол #«Металлург» #ФНЛ
45
Ни огонька, ни победы, ни зрителей

22.08.2021 13:40

Спорт
Теперь самая титулованная в вольной борьбе у нас девушка: Петлякова взяла «серебро» первенства мира
#Вольная борьба #СШОР №9 #клуб «Богатырь»
19
Теперь самая титулованная в вольной борьбе у нас девушка: Петлякова взяла «серебро» первенства мира

20.08.2021 14:44

Спорт
«Металлург» предлагает Роспотребнадзору пускать на стадион болельщиков с QR-кодом о прививке
#Футбол #«Металлург» #Роспотребнадзор
22
«Металлург» предлагает Роспотребнадзору пускать на стадион болельщиков с QR-кодом о прививке

19.08.2021 18:02

Спорт
«Металлург» внёс в заявку форварда, который до этого забивал в каждом третьем матче
#Футбол #«Металлург» #новички
8
«Металлург» внёс в заявку форварда, который до этого забивал в каждом третьем матче

19.08.2021 09:29

Спорт
Первый международный успех липецкой «королевы спорта» за много лет
#Лёгкая атлетика #Кристина Королёва #Софья Провоторова
9
Первый международный успех липецкой «королевы спорта» за много лет

18.08.2021 17:37

Спорт
«Роспотребнадзор» не разрешил «Металлургу» играть со зрителями
#Футбол #коронавирус #Роспотребнадзор
21
«Роспотребнадзор» не разрешил «Металлургу» играть со зрителями

17.08.2021 20:22

Спорт