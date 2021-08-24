Итальянец Марко Маркезе покинул пост президента ФК «Металлург»

Своё решение он объяснил переходом на работу в государственные структуры.





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Итальянец Марко Маркезе, занимавший должность президента ФК «Металлург», сегодня объявил о том, что слагает с себя полномочия.



- На самом деле я не исполняю функции президента еще и июля, но мы решили не сообщать об этом, чтобы не будоражить команду во время старта в Футбольной Национальной Лиге. Сейчас о моём уходе уже можно говорить, как о свершившемся факте, - заявил Маркезе на сегодняшней пресс-конференции по видеосвязи.



Причиной своего ухода Марко Маркезе назвал «переход на работу в государственные органы власти, где запрещено совмещать основную деятельность с какой-либо ещё», но вместе с тем отказался назвать эту структуру, пообещав сделать это позднее.



Маркезе поблагодарил футболистов, коллег, персонал клуба «за фантастическую работу в прошлом сезоне, которая помогла «Металлургу» выйти в ФНЛ спустя 12-лет отсутствия в этой лиге».



Гендиректор «Металлурга» Александр Зюзин в ответном слове посулил Марко Маркезе пожизненный абонемент на матчи «Металлурга».



Марко Маркезе пришёл в «Металлург» в августе 2020 года, привел с собой нескольких футболистов и в интервью говорил о громких планах – сначала закрепиться в ФНЛ, а через несколько лет замахнуться и на выход в Премьер-Лигу. Для этого теперь уже бывший президент клуба обещал усилить команду иностранными футболистами, но «легионеры» в «Металлурге» так и не появились, а теперь ушёл и сам Маркезе.



Отметим, что летом клуб покинули многие руководители, причастные к выходу команды в ФНЛ: прежний генеральный директор Владимир Зеновкин, курировавший клуб по линии ПСК «Липецк» Руслан Куркин.



После 7-ми туров в ФНЛ «красно-черный» занимают предпоследнее, 19-е место в чемпионате, пропустив больше всех в Лиге – 19 голов.



