Спорт
сегодня, 17:41
Итальянец Марко Маркезе покинул пост президента ФК «Металлург»
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Своё решение он объяснил переходом на работу в государственные структуры.
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Итальянец Марко Маркезе, занимавший должность президента ФК «Металлург», сегодня объявил о том, что слагает с себя полномочия.
- На самом деле я не исполняю функции президента еще и июля, но мы решили не сообщать об этом, чтобы не будоражить команду во время старта в Футбольной Национальной Лиге. Сейчас о моём уходе уже можно говорить, как о свершившемся факте, - заявил Маркезе на сегодняшней пресс-конференции по видеосвязи.
Причиной своего ухода Марко Маркезе назвал «переход на работу в государственные органы власти, где запрещено совмещать основную деятельность с какой-либо ещё», но вместе с тем отказался назвать эту структуру, пообещав сделать это позднее.
Маркезе поблагодарил футболистов, коллег, персонал клуба «за фантастическую работу в прошлом сезоне, которая помогла «Металлургу» выйти в ФНЛ спустя 12-лет отсутствия в этой лиге».
Гендиректор «Металлурга» Александр Зюзин в ответном слове посулил Марко Маркезе пожизненный абонемент на матчи «Металлурга».
Марко Маркезе пришёл в «Металлург» в августе 2020 года, привел с собой нескольких футболистов и в интервью говорил о громких планах – сначала закрепиться в ФНЛ, а через несколько лет замахнуться и на выход в Премьер-Лигу. Для этого теперь уже бывший президент клуба обещал усилить команду иностранными футболистами, но «легионеры» в «Металлурге» так и не появились, а теперь ушёл и сам Маркезе.
Отметим, что летом клуб покинули многие руководители, причастные к выходу команды в ФНЛ: прежний генеральный директор Владимир Зеновкин, курировавший клуб по линии ПСК «Липецк» Руслан Куркин.
После 7-ми туров в ФНЛ «красно-черный» занимают предпоследнее, 19-е место в чемпионате, пропустив больше всех в Лиге – 19 голов.
- На самом деле я не исполняю функции президента еще и июля, но мы решили не сообщать об этом, чтобы не будоражить команду во время старта в Футбольной Национальной Лиге. Сейчас о моём уходе уже можно говорить, как о свершившемся факте, - заявил Маркезе на сегодняшней пресс-конференции по видеосвязи.
Причиной своего ухода Марко Маркезе назвал «переход на работу в государственные органы власти, где запрещено совмещать основную деятельность с какой-либо ещё», но вместе с тем отказался назвать эту структуру, пообещав сделать это позднее.
Маркезе поблагодарил футболистов, коллег, персонал клуба «за фантастическую работу в прошлом сезоне, которая помогла «Металлургу» выйти в ФНЛ спустя 12-лет отсутствия в этой лиге».
Гендиректор «Металлурга» Александр Зюзин в ответном слове посулил Марко Маркезе пожизненный абонемент на матчи «Металлурга».
Марко Маркезе пришёл в «Металлург» в августе 2020 года, привел с собой нескольких футболистов и в интервью говорил о громких планах – сначала закрепиться в ФНЛ, а через несколько лет замахнуться и на выход в Премьер-Лигу. Для этого теперь уже бывший президент клуба обещал усилить команду иностранными футболистами, но «легионеры» в «Металлурге» так и не появились, а теперь ушёл и сам Маркезе.
Отметим, что летом клуб покинули многие руководители, причастные к выходу команды в ФНЛ: прежний генеральный директор Владимир Зеновкин, курировавший клуб по линии ПСК «Липецк» Руслан Куркин.
После 7-ми туров в ФНЛ «красно-черный» занимают предпоследнее, 19-е место в чемпионате, пропустив больше всех в Лиге – 19 голов.
11 596
Комментарии (11)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Ох,
Видимо,
Так
липчанка
Sen1987
Ох
Тракторист с Тербунов
Да
Спасибо
Судя по всему