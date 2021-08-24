Общество
сегодня, 09:51
Новый детский городок в Нижнем парке могут открыть уже на этой неделе
А вот две площадки для выгула собак планируют принять от подрядчика в сентябре.
Сегодня в управлении строительства Липецка ждут документов на приемку нового бесплатного детского городка в Нижнем парке. Огромная веревочная «лазалка» фактически уже готова. По данным GOROD48, посетители парка уже вовсю опробуют новый комплекс на прочность, хотя он еще не принят.
- Представители подрядчика сегодня должны предоставить нам документы. Мы их проверяем. Потом начинается сама приемка объекта, то есть мы вместе с подрядчиком выезжаем на объект и составляем акт приемки, где можем высказать замечания, - рассказали GOROD48 в управлении строительства Липецка. - Если не будет критических замечаний, то площадку сможем официально открыть уже на этой неделе.
Напомним, игровой комплекс обошелся городской казне в 6 981 666 рублей. Монтаж первоначально хотели завершить к 1 июля.
Еще две новинки в городских парках только готовятся к приемке — это площадки для выгула собак в парке Металлургов и в «Быхановом саду». По этим объектам приемка назначена на сентябрь. К этому сроку подрядчики должны предоставить пакеты документов, паспорта объектов, которые после приемки начнут оформлять в муниципальную собственность.
Напомним, что до 2023 года в Липецке планируют создать порядка 20 площадок для выгула животных.
- Представители подрядчика сегодня должны предоставить нам документы. Мы их проверяем. Потом начинается сама приемка объекта, то есть мы вместе с подрядчиком выезжаем на объект и составляем акт приемки, где можем высказать замечания, - рассказали GOROD48 в управлении строительства Липецка. - Если не будет критических замечаний, то площадку сможем официально открыть уже на этой неделе.
Напомним, игровой комплекс обошелся городской казне в 6 981 666 рублей. Монтаж первоначально хотели завершить к 1 июля.
Еще две новинки в городских парках только готовятся к приемке — это площадки для выгула собак в парке Металлургов и в «Быхановом саду». По этим объектам приемка назначена на сентябрь. К этому сроку подрядчики должны предоставить пакеты документов, паспорта объектов, которые после приемки начнут оформлять в муниципальную собственность.
Напомним, что до 2023 года в Липецке планируют создать порядка 20 площадок для выгула животных.
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