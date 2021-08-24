Общество

сегодня, 09:51

Новый детский городок в Нижнем парке могут открыть уже на этой неделе

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#игровой комплекс #парк #площадка #выгул собак
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Новый детский городок в Нижнем парке могут открыть уже на этой неделе

А вот две площадки для выгула собак планируют принять от подрядчика в сентябре.

Сегодня в управлении строительства Липецка ждут документов на приемку нового бесплатного детского городка в Нижнем парке. Огромная веревочная «лазалка» фактически уже готова. По данным GOROD48, посетители парка уже вовсю опробуют новый комплекс на прочность, хотя он еще не принят.

- Представители подрядчика сегодня должны предоставить нам документы. Мы их проверяем. Потом начинается сама приемка объекта, то есть мы вместе с подрядчиком выезжаем на объект и составляем акт приемки, где можем высказать замечания, - рассказали GOROD48 в управлении строительства Липецка. - Если не будет критических замечаний, то площадку сможем официально открыть уже на этой неделе.

Напомним, игровой комплекс обошелся городской казне в 6 981 666 рублей. Монтаж первоначально хотели завершить к 1 июля.

Еще две новинки в городских парках только готовятся к приемке — это площадки для выгула собак в парке Металлургов и в «Быхановом саду». По этим объектам приемка назначена на сентябрь. К этому сроку подрядчики должны предоставить пакеты документов, паспорта объектов, которые после приемки начнут оформлять в муниципальную собственность.

Напомним, что до 2023 года в Липецке планируют создать порядка 20 площадок для выгула животных.

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5 684
#игровой комплекс #парк #площадка #выгул собак
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Комментарии (5)

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Витек

34 минуты назад
7 лимонов за 100 кг трубы и 300 метров троса? Следственный комитет, ау, хватит спать. Или вам тоже занесли?
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Ну да

34 минуты назад
Animal planet., больной, ты ещё космодром закажи. Да вот так то-нет и не будет никогда, упади и рыдай.
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Землянин

35 минут назад
Animal planet., зачем они? Бездомных животных нужно утилизировать, а не клеймить и обратно выпускать. Приютов еще не хватало.
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Вася

59 минут назад
Дааа . Нынче трубы сильно подорожали . 7 миллионов за 50 метров - это что-то !
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Animal planet.

сегодня, 09:57
Всё что угодно, только не приюты для бездомных животных. Как так то?
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