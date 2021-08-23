На 17 улицах Липецка отключат холодную воду

24 августа с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 3, 5, 5/2, 5/3, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 13, 15 по улице Филипченко, №№ 6/2, 7, 8, 8/2 по улице Звездной – для ремонтных работ на улице Филипченко по заявке УК «Советская».



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 78, 80 по улице Депутатской, №№ 34, 36, 41 по улице Киевской, №№ 1, 2, 3, 4 по улице Индустриальной, в ЦТП ПАО Квадра – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на улице Депутатской.



С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе на улице Чапаева ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды жителям частного сектора улиц Димитрова, Дарвина, Энергетической, Красной, Чапаева.



С 10:00 до 20:00 по такой же причине – устранение утечки на водоводе на улице Баумана – без холодной воды останутся дома №№ 293а, 295а, 295в, 295е, 307, 307а, 307в, 307е, 309, 309б, 309в, 309г, 311, 313, 317, 317а, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 329/1, 331, 331/1, 333, 333а, 333б, 333в, 333/Г, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/8а, 333/9, 333/10, 333/11, 333/12, 333/13, 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 333/19 по улице Баумана, частный сектор улиц Цементников, Баженова, Курчатова, Помяловского, Булавина, переулка Баумана.



Подвоз воды на участки организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 34/1, 34/2, 34/3, 38а, 38б, 38в, 38г по улице Терешковой, в СНТ «Спутник», СНТ «Горняк».

