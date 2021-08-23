Коронавирус

сегодня, 13:46

Лебедянский район на втором месте по количеству заболевших COVID-19 за сутки

8 926
#коронавирус
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Лебедянский район на втором месте по количеству заболевших COVID-19 за сутки

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 45 148 случаев новой коронавирусной инфекции, 38 470 человек выздоровели, в том числе 47 за последние сутки, 5 334 — лечатся, 1 344 человек умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 329 человек.

В больницах сегодня находятся 808 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 208 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 215 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 142, на втором месте Лебедянский район — 24, на третьем Липецкий район -15. В Усманском районе — 9, в Грязинском районе — 7, в Добровском районе и Ельце — по 5, в Краснинском, Лев-Толстовском и Хлевенском районах — по 2, в Долгоруковском и Задонском районах — по одному заболевшему.
8 926
#коронавирус
1

Комментарии (8)

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Баба Шура

13 минут назад
Липчане, земляки, а Вы не знаете, почему, когда я иду по улице в маске, надо мной собаки смеются?
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Коронавирус

23 минуты назад
Я хочу, чтобы моя сказка продолжалась вечно...
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Игорь

49 минут назад
Уже второй год нам ежедневно рассказывают про несуществующую пандемию. Продержатся ли ещё один год или не продержатся?
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Любопытный липчанин

сегодня, 14:14
Коронавирусная гонка в самом разгаре. Кто же станет чемпионом в этой захватывающей борьбе?!
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Тпакторист с Тербунов

сегодня, 14:12
У нас в Тербунах тоже яблоки есть. Тербуны - яблоневая столица!
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Берия

сегодня, 14:02
Ну хоть в чём то ,город на втором месте.
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Гостья1

сегодня, 13:59
4208 заболевших по квартирам с заболеванием в лёгкой форме.Как организовано ин лечение и наблюдение.яони самостоятельно посещают лечебные учреждения или их лечат в домашних условиях,доставляя им лекарства и продукты,соблюдают они самоизоляции или передвигаются по всей области для лечения и сомообслуживаются.кто их контролирует?. Заболеваемость и смертность растет.
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Лента ру

сегодня, 13:52
https:// m.lenta.ru/ news/2021/ 08/16/ yablochnyispas/ могут угоститься вкусными яблоками в Лебедяни, которую называют яблоневой столицей Липецкой области.
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