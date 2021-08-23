Лебедянский район на втором месте по количеству заболевших COVID-19 за сутки

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 45 148 случаев новой коронавирусной инфекции, 38 470 человек выздоровели, в том числе 47 за последние сутки, 5 334 — лечатся, 1 344 человек умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 329 человек.

В больницах сегодня находятся 808 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 208 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 215 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 142, на втором месте Лебедянский район — 24, на третьем Липецкий район -15. В Усманском районе — 9, в Грязинском районе — 7, в Добровском районе и Ельце — по 5, в Краснинском, Лев-Толстовском и Хлевенском районах — по 2, в Долгоруковском и Задонском районах — по одному заболевшему.