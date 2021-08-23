Происшествия

сегодня, 12:11

33-летний водитель умер после столкновения четырех грузовиков на трассе «Дон»

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#авария #ДТП
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33-летний водитель умер после столкновения четырех грузовиков на трассе «Дон»

За трое суток на дорогах области два человека погибли, 12 - пострадали.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 августа в Липецке на дороге Липецк-Мичуринск  столкнулись мотоцикл «Мотоленд» и «ГАЗель». Мотоциклист доставлен в реанимационное отделение ЛОКБ. Причиной аварии стал выезд мотоцикла на полосу встречного движения.

В селе Нижнедрезгалово Краснинского района  автомобиль «Дэу-Нексия» столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Шевроле-Нива. С места авари доставлены в больницу 61-летняя пассажирка «Шевроле-Нива» и  41-летняя - «Дэу-Нексия»

21 августа в селе Казаки Елецкого района 64-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» выехал на встречную полосу и машина столкнулась с «КамАЗом». Водитель легкового автомобиля госпитализирован в Елецкую городскую больницу №1.

В Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись «ВАЗ-219470» и грузовик «Скания».  В ДТП пострадали водитель  «ВАЗа» и его 55-летняя пассажирка.

В эти же сутки в Задонском районе на трассе «Дон» врезался в дорожное ограждение и опрокинулся автомобиль «Митсубиси Аутлендер».  52-летняя пассажирка автомобиля, госпитализирована ГУЗ «Задонская ЦРБ».

22 августа в Липецком районе дороге Ивово – Пружинки - Бруслановка 19-летний водитель автомобиля  «ВАЗ-21150» сбил 20-летнюю девушк.  От полученных травм она умерлана месте ДТП.

В Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись два «КамАЗа», «Скания» и «МАН». 33-летний водитель одного из «КамАЗов»  умер в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.

В деревне Харламовка Долгоруковского района 34-летний водитель автомобиля  «Рено-Логан» при движении задним ходом сбил 7-летнего мальчика-велосипедиста. Ребенок госпитализирован в ГУЗ «Долгоруковская РБ».

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили   5693 нарушения ПДД.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано  4729 случаев превышения скорости.

Также зафиксировано 72 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
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#авария #ДТП
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Комментарии (7)

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Эксперт

36 минут назад
Ссёлки, чем меньше дураков даже детей тем лучше.
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Эксперт

40 минут назад
Пора уже принять закон если мотоциклист нарушил правило то должен быть остановлен и арестован любым путем даже если для этого придется перекрыть трассу и выставить шипы и изъятие мотоцикла у владельца обязательно без возвратно даже если будет пытатся его выкупить то отказ на выкуп должен быть прописан в законодательстве!
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Ссёлки

41 минуту назад
У нас по вечерам возле поликлиники это мотоциклисты малолетки собираются.Их наверное всех реанимация ждёт.Тауюким образом родители избавляютсчя от своих бестолочей.Полиция по ним неработает.ПДН вообще непоказывается.Эти малолетки всю ночь пьют,а потом под поликлиникой валяются пока нерассветёт.Позор.
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Горожанин

43 минуты назад
жизнь она такая, это не жизнь, а безалаберность отдельных личностей. Почти всех этих смертей и травм можно было бы избежать. Мотоциклист, к примеру, почему на встречку выехал, не убедившись в безопасности маневра? Жизнь заставила? И т.д.
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Лихач со стажем

59 минут назад
Трасса Дон окрыляееееет!
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А пешеходы

сегодня, 12:42
тут не причем ,если за рулем автобыдло !
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жизнь она такая

сегодня, 12:35
Печальная, конечно, статистика! Но что поделать?! Это - жизнь!!
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