33-летний водитель умер после столкновения четырех грузовиков на трассе «Дон»

За трое суток на дорогах области два человека погибли, 12 - пострадали.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 августа в Липецке на дороге Липецк-Мичуринск столкнулись мотоцикл «Мотоленд» и «ГАЗель». Мотоциклист доставлен в реанимационное отделение ЛОКБ. Причиной аварии стал выезд мотоцикла на полосу встречного движения.



В селе Нижнедрезгалово Краснинского района автомобиль «Дэу-Нексия» столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Шевроле-Нива. С места авари доставлены в больницу 61-летняя пассажирка «Шевроле-Нива» и 41-летняя - «Дэу-Нексия»



21 августа в селе Казаки Елецкого района 64-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» выехал на встречную полосу и машина столкнулась с «КамАЗом». Водитель легкового автомобиля госпитализирован в Елецкую городскую больницу №1.



В Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись «ВАЗ-219470» и грузовик «Скания». В ДТП пострадали водитель «ВАЗа» и его 55-летняя пассажирка.



В эти же сутки в Задонском районе на трассе «Дон» врезался в дорожное ограждение и опрокинулся автомобиль «Митсубиси Аутлендер». 52-летняя пассажирка автомобиля, госпитализирована ГУЗ «Задонская ЦРБ».



22 августа в Липецком районе дороге Ивово – Пружинки - Бруслановка 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» сбил 20-летнюю девушк. От полученных травм она умерлана месте ДТП.



В Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись два «КамАЗа», «Скания» и «МАН». 33-летний водитель одного из «КамАЗов» умер в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.



В деревне Харламовка Долгоруковского района 34-летний водитель автомобиля «Рено-Логан» при движении задним ходом сбил 7-летнего мальчика-велосипедиста. Ребенок госпитализирован в ГУЗ «Долгоруковская РБ».



За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5693 нарушения ПДД.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4729 случаев превышения скорости.



Также зафиксировано 72 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

