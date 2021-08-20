Житель Липецкого района ответит в суде за сгоревшую баню соседа

А началось все из-за обычного костра.

Главным управлением МЧС России по Липецкой области завершило расследование пожара, который произошел прошлым летом в Липецком районе. Виновником возгорания спасатели считают местного жителя.



Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвиняется в уничтожение и повреждение чужого имущества путем неосторожного обращения с огнем в соответствии со статьей 168 УК РФ.



По версии следствия, 8 августа прошлого года мужчина сжигал на своем участке сухую растительность и мусор. Тем самым он нарушил правила введенного особого противопожарного режима. От костра огонь перешел на сухую траву, а затем на участок соседа, где уничтожил деревянную баню, повредил надворную постройку и забор. Ущерб был оценен как крупный.



- Дознавателями собрана необходимая доказательственная база, материалы с утвержденным обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

