Происшествия

сегодня, 10:02

Житель Липецкого района ответит в суде за сгоревшую баню соседа

2 528
#МЧС #пожар
1
Житель Липецкого района ответит в суде за сгоревшую баню соседа

А началось все из-за обычного костра.

Главным управлением МЧС России по Липецкой области завершило расследование пожара, который произошел прошлым летом в Липецком районе. Виновником возгорания спасатели считают местного жителя. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвиняется в уничтожение и повреждение чужого имущества путем неосторожного обращения с огнем в соответствии со статьей 168 УК РФ.

По версии следствия, 8 августа прошлого года мужчина сжигал на своем участке сухую растительность и мусор. Тем самым он нарушил правила введенного особого противопожарного режима. От костра огонь перешел на сухую траву, а затем на участок соседа, где уничтожил деревянную баню, повредил надворную постройку и забор. Ущерб был оценен как крупный. 

- Дознавателями собрана необходимая доказательственная база, материалы с утвержденным обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
2 528
#МЧС #пожар
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

вова

10 минут назад
Эка невидаль, сосед соседу петуха пустил!
ответить

Алебастер

17 минут назад
Там ещё сортир сгорел, небольшой
ответить

Еще в рубрике

В Липецке столкнулись автобус и неотложка
#ДТП
2
В Липецке столкнулись автобус и неотложка

34 минуты назад

Происшествия
71-летняя женщина упала в автобусе и получила травмы
#авария #ДТП
8
71-летняя женщина упала в автобусе и получила травмы

сегодня, 10:07

Происшествия
«Сейчас пришибу тебя, тварь, этим пеньком, если ты не замолчишь!»
#угроза убийством #ревность
8
«Сейчас пришибу тебя, тварь, этим пеньком, если ты не замолчишь!»

сегодня, 09:36

Происшествия
В районе Дачного горит бесхозная постройка
#пожар
В районе Дачного горит бесхозная постройка

вчера, 19:33

Происшествия
На улице Космонавтов сбили 4-летнего ребёнка
#ДТП
70
На улице Космонавтов сбили 4-летнего ребёнка

вчера, 18:09

Происшествия
На дороге Липецк-Хлевное грузовик врезался в каток
#ДТП
7
На дороге Липецк-Хлевное грузовик врезался в каток

вчера, 17:11

Происшествия