Общество

2 минуты назад

Контрафактные игрушки подложили свинью липчанке

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#контрафакт #торговля
Контрафактные игрушки подложили свинью липчанке

Правообладатель товарных знаков заявил хозяйке магазина иск на 60 000 рублей.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск представителей лондонской компании «Entertainment One UK Limited». Англичане потребовали 60 000 рублей выплат за нарушение прав на товарный знак со стороны предпринимательницы из Липецкой области.

Как указано в материалах суда, липчанка торговала контрафактными игрушками — персонажами «Peppa Pig», «Mummy Pig»,«Daddi Pig» и «George Pig». Женщина сбывала их через магазин на улице Мира в селе Долгоруково. Доказательством нарушения авторских прав на персонажей стали фото и видео момента продажи игрушек неизвестного происхождения. Женщина не представила суду доказательств в подтверждение реализации этого товара на законных основаниях.

Суд частично удовлетворил иск лондонской компании. Липчанка должна выплатить правообладателю персонажей 30 000 рублей. Контрафактные игрушки уничтожат.
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#контрафакт #торговля

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