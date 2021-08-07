В России

21 минуту назад

У жителя Новокузнецка с карты списали 20 млн рублей за проезд

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У жителей Новокузнецка стали списывать крупные суммы с транспортных карт после поездок на автобусе, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал city-n.

Так, мужчина пожаловался на списание 19,5 миллиона рублей за проезд в автобусе. «Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?», — пожаловался новокузнечанин.

Еще одна жительница города столкнулась с аналогичной проблемой в общественном транспорте Новокузнецка. «Для оплаты к валидатору у кондуктора приложила транспортную карту студента. Только вместо 11 рублей списали 3 миллиона», — заявила она.

Управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка сообщило, что крупные списания произошли в результате сбоя, случившегося в процессе обновления программного обеспечения системы валидации и призвали горожан временно не использовать транспортные карты.
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