Происшествия

сегодня, 12:29

Посиделки на даче закончились преступлением

4 1393
#кража #дача
1
Посиделки на даче закончились преступлением

Хозяина домика обокрал его гость.

49-летний ельчанин обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что из его дачного домика похитили банковскую карту и сотовый телефон.

- В день кражи потерпевший на даче распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми. Через некоторое время хозяин домика уснул, а один из гостей взял со стола банковскую карту и мобильный телефон, вызвал такси и вместе со своей знакомой поехал к банкомату. Подозреваемый снял 8 000 рублей и потратил на продукты и алкоголь, а похищенный телефон мужчина продал на улице за 2 000 рублей, - сообщает следственный отдел ОМВД России по Ельцу.

Сотрудникам полиции удалось задержать ранее судимого за аналогичное преступление 34-летнего ельанина. У него нашли украденное. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».
4 1393
#кража #дача
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гурий

4 минуты назад
А могли бы надругаться над ним, с особым цинизмом.
ответить

Ольга

25 минут назад
Опять Елец
ответить

нквд

50 минут назад
В расход
ответить

Доцент

59 минут назад
Украл , выпил - в тюрьму! Романтика!!
ответить

Еще в рубрике

На НЛМК открыли второй учебно-тренировочный полигон для закрепления навыков работ на высоте
#техника безопасности
На НЛМК открыли второй учебно-тренировочный полигон для закрепления навыков работ на высоте

сегодня, 12:20

Происшествия
Продавцы гаражного «Courvoisier» и «Hennessy X.O» с неизвестным веществом в составе отделались услов...
#Hennessy #бутлегеры
7
Продавцы гаражного «Courvoisier» и «Hennessy X.O» с неизвестным веществом в составе отделались услов...

сегодня, 12:00

Происшествия
В Липецке срочно расселяют аварийную пятиэтажку: введен режим повышенной готовности сил МЧС
#ЖКХ
44
В Липецке срочно расселяют аварийную пятиэтажку: введен режим повышенной готовности сил МЧС

сегодня, 10:13

Происшествия
«Лада Гранта» наехала на 9-летнего мальчика во дворе жилого дома
#авария #ДТП
8
«Лада Гранта» наехала на 9-летнего мальчика во дворе жилого дома

сегодня, 09:23

Происшествия
Ельчанка поверила сообщению в приложении и лишилась 326 300 рублей
#мошенничество #интернет
9
Ельчанка поверила сообщению в приложении и лишилась 326 300 рублей

сегодня, 09:06

Происшествия
На задавившего женщину байкера завели уголовное дело
#авария #ДТП
46
На задавившего женщину байкера завели уголовное дело

вчера, 16:45

Происшествия