Посиделки на даче закончились преступлением

Хозяина домика обокрал его гость.

49-летний ельчанин обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что из его дачного домика похитили банковскую карту и сотовый телефон.



- В день кражи потерпевший на даче распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми. Через некоторое время хозяин домика уснул, а один из гостей взял со стола банковскую карту и мобильный телефон, вызвал такси и вместе со своей знакомой поехал к банкомату. Подозреваемый снял 8 000 рублей и потратил на продукты и алкоголь, а похищенный телефон мужчина продал на улице за 2 000 рублей, - сообщает следственный отдел ОМВД России по Ельцу.



Сотрудникам полиции удалось задержать ранее судимого за аналогичное преступление 34-летнего ельанина. У него нашли украденное. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».