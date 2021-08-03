По Липецку слонов водили, как видно напоказ

Но известно, что слоны не приживаются у нас…

Сегодня строки из басни Крылова про слона и моську в Липецке стали реальностью. В город приехал цирк, и на улице 8 Марта сегодня весь день пасутся слоны. На свободном, так сказать выпасе. Вокруг слонов ажиотаж, дети, взрослые, даже с моськами пришли посмотреть на диковинку и сделать селфи.Пару африканских слоних 40-летнюю Бэби и 50-летнию Мару обнесли на лужайке сигнальной лентой, но животные нет-нет, а выйдут за ее пределы. Впрочем, животные они спокойные, дрессированные, и далеко не уходят. Ну, так, до ближайшего дерева, пощипать листву на забаву публики. Когда еще можно спокойно подойти к слону и погладить его?А так в угощениях у слоних недостатка нет. Липчане несут им и виноград, капусту, кабачки…Дай-то бог, чтобы не перекормили, как это случилось со слоном, которого персидский шах послал в подарок Петру Первому. Но он дошел лишь до Тербунов. Краевед Александр Елецких так рассказывал об этом в интервью GOROD48:- На реке Олым расположен Татарский брод. Место известно тем, что в стародавние времена тут татары собирали ясак с местных жителей. Отсюда и название — Татарский брод. Но знаменит брод больше тем, что неподалеку от него издох доставленный в Россию в качестве подарка для Петра I, слон. Историю со слоном знает едва ли не каждый тербунец. А поведал ее в XVIII веке путешественник Самуил Готлиб Гмелин «Петербургским ведомостям». Путешественник сообщал о том, что посланный в подарок Петру I слон, не выдержав пути «пал на берегу Олыми у Борок, у татарского брода, не доходя треть версты..». Бедного слона гнали от Астрахани пешим ходом. Когда же закончились запасы привычной для слона пищи, кормить его стали русской брюквой и капустой. Естественно, слон чувствовал себя, мягко говоря, неважно, жидко унавозив тербунские окрестности. Тербунские же мужики, завидев это «чудо-юдо» с большими ушами и хоботом, хватались за вилы и косы. Исстрадавшись желудком и замерзая (дело было в ноябре) слон отдал концы у Татарского брода, его мясом местные крестьяне кормили собак. Питались слоном и окрестные лисицы, как говорят, приходил сюда отведать слонятины даже медведь. Когда же мясо было съедено, местные жители использовали огромные кости слона в хозяйстве — для подпорок заборов и крыш сараев…Надо отметить, что слонам в Липецкой области крайне не везет. В начале двухтысячных, во время гастролей цирка Дурова в Липецке сдохла слониха Монри. Дрессировщица Тереза Дурова плакала по ней как по родному чаду. Слониха попала к Наталье Дуровой в полуторогодовалом возрасте, дрессировщица кормила ее из соски, и Монри выступала в цирке Дуровых целых 50 лет! Слониху похоронили неподалеку от скотомогильника в Задонском районе.