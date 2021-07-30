Политика
сегодня, 15:00
В Долгоруковском районе депутаты выбрали главу
Политический сериал, который длился с начала весны, закончен.
Сегодня депутаты Долгоруковского райсовета на своей сессии выбрали главу района. Для голосования им были предложены две кандидатуры: главы администрации Жерновского сельсовета Тамары Викулиной и главы администрации Долгоруковского сельсовета Юрия Сараева. Предварительно именно этих кандидатов выбрала конкурсная комиссия.
Депутаты большинством голосов проголосовали за Юрия Сараева, сообщает официальный сайт районной администрации. Сегодня же чиновник приступил к исполнению своих обязанностей.
Напомним, в Долгоруковском районе было четыре попытки выбрать главу. Это абсолютный рекорд в Липецкой области. Конкурсной комиссии все время что-то мешало: то кандидаты отзовут свои кандидатуры, то не правильно документы оформят. Почти все это время районом руководил Константин Моргачев, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
Фото: официальный сайт администрации Долгоруковского района
Депутаты большинством голосов проголосовали за Юрия Сараева, сообщает официальный сайт районной администрации. Сегодня же чиновник приступил к исполнению своих обязанностей.
Напомним, в Долгоруковском районе было четыре попытки выбрать главу. Это абсолютный рекорд в Липецкой области. Конкурсной комиссии все время что-то мешало: то кандидаты отзовут свои кандидатуры, то не правильно документы оформят. Почти все это время районом руководил Константин Моргачев, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
Фото: официальный сайт администрации Долгоруковского района
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Долгоруковец