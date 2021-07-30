Политика

сегодня, 15:00

В Долгоруковском районе депутаты выбрали главу

2 1030
#глава #конкурс #депутаты
В Долгоруковском районе депутаты выбрали главу

Политический сериал, который длился с начала весны, закончен.

Сегодня депутаты Долгоруковского райсовета на своей сессии выбрали главу района. Для голосования им были предложены две кандидатуры: главы администрации Жерновского сельсовета Тамары Викулиной и главы администрации Долгоруковского сельсовета Юрия Сараева. Предварительно именно этих кандидатов выбрала конкурсная комиссия.

Депутаты большинством голосов проголосовали за Юрия Сараева, сообщает официальный сайт районной администрации. Сегодня же чиновник приступил к исполнению своих обязанностей.

Напомним, в Долгоруковском районе было четыре попытки выбрать главу. Это абсолютный рекорд в Липецкой области. Конкурсной комиссии все время что-то мешало: то кандидаты отзовут свои кандидатуры, то не правильно документы оформят. Почти все это время районом руководил Константин Моргачев, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Фото: официальный сайт администрации Долгоруковского района
2 1030
#глава #конкурс #депутаты

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

цирк

53 минуты назад
выбрали в кавычках-143 проц
ответить

Долгоруковец

сегодня, 15:10
когда и где состоится инаугурация нового главы?
ответить

Еще в рубрике

Самовыдвиженцу Петрову от движения «Русь» отказали в регистрации кандидатом на выборах в Госдуму
#выборы
7
Самовыдвиженцу Петрову от движения «Русь» отказали в регистрации кандидатом на выборах в Госдуму

57 минут назад

Политика
Выборы главы Долгоруковского района сдвинулись с мертвой точки
#выборы #Долгоруковский район
2
Выборы главы Долгоруковского района сдвинулись с мертвой точки

28.07.2021 15:15

Политика
На выборы в областной Совет заявились четыре кандидата с судимостями
#выборы
31
На выборы в областной Совет заявились четыре кандидата с судимостями

23.07.2021 11:00

Политика
Липецкую область будет курировать вице-премьер Дмитрий Григоренко
#Григоренко #правительство РФ #куратор
36
Липецкую область будет курировать вице-премьер Дмитрий Григоренко

19.07.2021 11:21

Политика
Игорь Артамонов пообщается с липчанами во второй половине августа
#Игорь Артамонов #прямая линия
85
Игорь Артамонов пообщается с липчанами во второй половине августа

15.07.2021 15:07

Политика
Максим Халимончук: «У нас что, выборы уже прошли?»
#праймериз #облсовет #Максим Халимончук
25
Максим Халимончук: «У нас что, выборы уже прошли?»

08.07.2021 13:00

Политика