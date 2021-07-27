Общество
сегодня, 08:35
Деревня детства Лермонтова вошла в ТОП мест, связанных с поэтом
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Сегодня - День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова. 180 лет назад в Пятигорске оборвалась жизнь поэта.
К дате памяти один из сервисов бронирования жилья для отдыха опросил пользователей социальных сетей и определил, какие у них самые любимые «лермонтовские» места.
На первом месте, конечно же, Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» в Пензенской области — 23%. Второе место — Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова в Пятигорске, 15%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных «лермонтовских» мест получил музей Лермонтова в Тамани — 11,5%.
Десять популярных «лермонтовских» мест у туристов:
1.Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Пензенская область, 23.08 %
2.Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова, Пятигорск, 15.38 %
3.Музей Лермонтова, Тамань, 11.54 %
4.Мыс Лермонтова и грот Дианы, Севастополь, 11.54 %
5.Грот Дианы, Пятигорск, 11.54 %
6.Лермонтовский водопад, Кисловодск, 7.69 %
7.Усадьба Лермонтовых «Середниково», Солнечногорск, 7.69 %
8.Памятник Лермонтову, Геленджик, 3.85 %
9.Елизаветинский источник, Пятигорск, 3.85 %
10.Усадьба «Кропотово-Лермонтово», Липецкая область, 3.85 %
В Кропотово Лукьяновского сельсовета Становлянского района было имение отца поэта, которым он владел совместно с тремя сестрами. Сюда и вернулся после отставки 24-летний воспитатель Санкт-Петербуржского 1-го кадетского корпуса Юрий Петрович Лермонтов. Здесь он познакомился с дочерью пензенской помещицы, гостившей в соседнем селе у родных, Марией Арсеньевой. Они поженились и переехали в Тарханы, а в 1814 году в этой семье родился сын Михаил.
Мать будущего поэта умерла рано, когда ему не было и трех лет. Воспитывался же Михаил Лермонтов у бабки-помещицы, из-за сложных взаимоотношений его отца – бедного дворянина с богатой тещей. Но Михаил Лермонтов часто гостил у отца и теток в Кропотово. Кстати, здесь у еще совсем юного 13-летнего поэта возникла первая любовь к кузине, Анне Столыпиной, о чем он позже не раз упомянет в стихах.
Бывал в Кропотово Лермонтов и перед своей поездкой на Кавказ, откуда он уже не вернется.
Кропотово сейчас почти исчезнувшее село. Дом Лермонтовых не сохранился. Его сожгли немцы в 1941-м. До недавних еще пор был цел фундамент, но и он несколько лет назад исчез с лица земли. Цел только частично старинный парк.
В 2019 году в Кропотово был установлен памятник Михаилу Лермонтову.
Лермонтов часто бывал на территории нынешней Липецкой области, однажды он нацарапал стихотворение на верстовом столбу в селе Конь-Колодезь.
Фото: www.instagram.com/sergeinikitin395
На первом месте, конечно же, Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» в Пензенской области — 23%. Второе место — Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова в Пятигорске, 15%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных «лермонтовских» мест получил музей Лермонтова в Тамани — 11,5%.
Десять популярных «лермонтовских» мест у туристов:
1.Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Пензенская область, 23.08 %
2.Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова, Пятигорск, 15.38 %
3.Музей Лермонтова, Тамань, 11.54 %
4.Мыс Лермонтова и грот Дианы, Севастополь, 11.54 %
5.Грот Дианы, Пятигорск, 11.54 %
6.Лермонтовский водопад, Кисловодск, 7.69 %
7.Усадьба Лермонтовых «Середниково», Солнечногорск, 7.69 %
8.Памятник Лермонтову, Геленджик, 3.85 %
9.Елизаветинский источник, Пятигорск, 3.85 %
10.Усадьба «Кропотово-Лермонтово», Липецкая область, 3.85 %
В Кропотово Лукьяновского сельсовета Становлянского района было имение отца поэта, которым он владел совместно с тремя сестрами. Сюда и вернулся после отставки 24-летний воспитатель Санкт-Петербуржского 1-го кадетского корпуса Юрий Петрович Лермонтов. Здесь он познакомился с дочерью пензенской помещицы, гостившей в соседнем селе у родных, Марией Арсеньевой. Они поженились и переехали в Тарханы, а в 1814 году в этой семье родился сын Михаил.
Мать будущего поэта умерла рано, когда ему не было и трех лет. Воспитывался же Михаил Лермонтов у бабки-помещицы, из-за сложных взаимоотношений его отца – бедного дворянина с богатой тещей. Но Михаил Лермонтов часто гостил у отца и теток в Кропотово. Кстати, здесь у еще совсем юного 13-летнего поэта возникла первая любовь к кузине, Анне Столыпиной, о чем он позже не раз упомянет в стихах.
Бывал в Кропотово Лермонтов и перед своей поездкой на Кавказ, откуда он уже не вернется.
Кропотово сейчас почти исчезнувшее село. Дом Лермонтовых не сохранился. Его сожгли немцы в 1941-м. До недавних еще пор был цел фундамент, но и он несколько лет назад исчез с лица земли. Цел только частично старинный парк.
В 2019 году в Кропотово был установлен памятник Михаилу Лермонтову.
Лермонтов часто бывал на территории нынешней Липецкой области, однажды он нацарапал стихотворение на верстовом столбу в селе Конь-Колодезь.
Фото: www.instagram.com/sergeinikitin395
2 586
Липчанин
дед