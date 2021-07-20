Общество

сегодня, 15:38

Липчане в летние жаркие дни в пять раз больше покупают товаров для домашнего консервирования

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#товары #
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Липчане в летние жаркие дни в пять раз больше покупают товаров для домашнего консервирования

Также отмечен рост вдвое кремов от и для загара

Одна из крупнейших в России сетей супермаркетов проанализировали на основе анализа данных о продажах в период с 1 по 11 июля этого года в 16 городах России, что чаще всего покупали в зной жители этих городов, сообщает Retail.ru

В топ-5 категорий попали охлажденные морепродукты и ракообразные (рост продаж в 4 раза), рыба собственного приготовления, готовые охлажденные блюда, аксессуары для кемпинга (во каждой категории рост в 3 раза) и занятий водными видами спорта (в 2 раза). Так, особой популярностью пользовались бассейны и аксессуары к ним, а также надувные изделия вроде плавательных нарукавников, кругов и матрасов (рост в 6,5 и 2 раза соответственно).

Максимальный интерес к покупке бассейнов и надувных изделий для отдыха на воде проявили в Орле и Рязани (рост продаж в 20 и 14 раз соответственно). Аксессуары для водных видов спорта лучше всего продавались в Московской области и так же Орле (рост в 6 раз), а устройства и аксессуары для барбекю — в Белгороде и Курске (в 3 и 2 раза соответственно). Средства для загара и защиты от солнца больше всего покупали в Твери, Иваново, Калуге и Липецке (в среднем рост продаж в 2 раза).

Кроме того, в Липецке и Смоленске выросли продажи товаров для консервирования (рост в 5 и 3 раза соответственно), садовый инструмент (в 4 и 6 раз). 

2 508
#товары #
3

Комментарии (2)

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Дачница

51 минуту назад
А я не покупаю и жалуюсь президенту, у меня все свое.
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Удивительно,

сегодня, 15:48
что не в январе! Совсем оборзели!!!
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