Общество
сегодня, 15:38
Липчане в летние жаркие дни в пять раз больше покупают товаров для домашнего консервирования
Также отмечен рост вдвое кремов от и для загара
Одна из крупнейших в России сетей супермаркетов проанализировали на основе анализа данных о продажах в период с 1 по 11 июля этого года в 16 городах России, что чаще всего покупали в зной жители этих городов, сообщает Retail.ru.
В топ-5 категорий попали охлажденные морепродукты и ракообразные (рост продаж в 4 раза), рыба собственного приготовления, готовые охлажденные блюда, аксессуары для кемпинга (во каждой категории рост в 3 раза) и занятий водными видами спорта (в 2 раза). Так, особой популярностью пользовались бассейны и аксессуары к ним, а также надувные изделия вроде плавательных нарукавников, кругов и матрасов (рост в 6,5 и 2 раза соответственно).
Максимальный интерес к покупке бассейнов и надувных изделий для отдыха на воде проявили в Орле и Рязани (рост продаж в 20 и 14 раз соответственно). Аксессуары для водных видов спорта лучше всего продавались в Московской области и так же Орле (рост в 6 раз), а устройства и аксессуары для барбекю — в Белгороде и Курске (в 3 и 2 раза соответственно). Средства для загара и защиты от солнца больше всего покупали в Твери, Иваново, Калуге и Липецке (в среднем рост продаж в 2 раза).
Кроме того, в Липецке и Смоленске выросли продажи товаров для консервирования (рост в 5 и 3 раза соответственно), садовый инструмент (в 4 и 6 раз).
В топ-5 категорий попали охлажденные морепродукты и ракообразные (рост продаж в 4 раза), рыба собственного приготовления, готовые охлажденные блюда, аксессуары для кемпинга (во каждой категории рост в 3 раза) и занятий водными видами спорта (в 2 раза). Так, особой популярностью пользовались бассейны и аксессуары к ним, а также надувные изделия вроде плавательных нарукавников, кругов и матрасов (рост в 6,5 и 2 раза соответственно).
Максимальный интерес к покупке бассейнов и надувных изделий для отдыха на воде проявили в Орле и Рязани (рост продаж в 20 и 14 раз соответственно). Аксессуары для водных видов спорта лучше всего продавались в Московской области и так же Орле (рост в 6 раз), а устройства и аксессуары для барбекю — в Белгороде и Курске (в 3 и 2 раза соответственно). Средства для загара и защиты от солнца больше всего покупали в Твери, Иваново, Калуге и Липецке (в среднем рост продаж в 2 раза).
Кроме того, в Липецке и Смоленске выросли продажи товаров для консервирования (рост в 5 и 3 раза соответственно), садовый инструмент (в 4 и 6 раз).
Дачница
Удивительно,