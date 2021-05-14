Происшествия

14 минут назад

Попавший в ДТП автобус перевозил дорожных рабочих

354
#ДТП
Попавший в ДТП автобус перевозил дорожных рабочих

За рулём был опытный водитель со стажем в 42 года.

Напомним, вчера около 17:00 в Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков столкнулись автомобиль «Лада-Калина» под управлением 35-летнего мужчины и автобус, за рулём которого был 61-летний водитель. В результате ДТП пострадали оба водителя и семь пассажиров автобуса. С различными травмами их доставили в больницу.

Как стало известно GOROD48, попавший в ДТП автобус перевозил дорожных рабочих — сотрудников ОГУП «Липецкдоравтоцентр». В служебном автобусе, рассчитанном на 22 места, ехали 7 пассажиров, и все они пострадали.

Предприятие ОГУП «Липецкдоравтоцентр» занимается содержанием и ремонтом автомобильных дорог региона. За рулём автобуса был опытный водитель, имеющий стаж за рулём в 42 года. Но, и по предварительным данным, к ДТП привели не его действия, а неосторожность водителя легковушки.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, водитель автомобиля «Лада-Калина» не учёл скоростных, дорожных и метеорологических условий и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. На этого водителя на месте ДТП был составлен протокол за ранее совершённые нарушения — по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, у него были ранее неоплаченный штрафы.

В результате ДТП в больницу обратились 9 человек, оба водителя и 7 пассажиров автобуса: 45-летний мужчина, 44-летний мужчина, 56-летний мужчина, 25-летний мужчина, 32-летний мужчина, 46-летняя женщина и 33-летний мужчина. Водители после оказания помощи были отпущены домой.
354
#ДТП

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