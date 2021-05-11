Доброе утро, Липецк!

Возвращаемся в рабочие будни: на календаре вторник, 11 мая. Сегодня липчане могут принять участие в экологических акциях, сделать прививку в мобильном пункте, поддержать земляка в онлайн-голосовании и подать заявку в волонтеры.

Погода



В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура днем будет от +17 до +19 градусов.



День 11 мая стал самым теплым в Липецке в 1996 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 3 градуса мороза.



Дороги



Улицу 50 лет НЛМК перекрыли на реконструкцию. Как теперь выезжать из двора и где ждать автобус? Ответ в посте ниже.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)



Коммуналка



Сегодня начнет работу новый центр обслуживания клиентов Липецкой «Квадры». Он располагается по адресу: улица Белянского, 6 (микрорайон «Университетский»). Прием клиентов осуществляется только по предварительной записи. Это позволяет сократить время ожидания для посетителей, а также снизить риски, связанные с эпидемиологической обстановкой.



Записаться на прием можно:

· по телефону 28-66-10

· на официально



Для безопасности посетителей и персонала в Центрах обслуживания «Квадры» действуют все необходимые профилактические меры: помещения регулярно дезинфицируют, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, организован контроль состояния здоровья персонала. Энергетики просят клиентов при посещении обязательно надевать медицинские маски и сохранять социальную дистанцию. В случае недомогания от очного визита в Центры обслуживания следует воздержаться. Также в «Квадре» напоминают, получить консультацию специалистов можно дистанционно, обратившись:



· в Личный кабинет клиента lkk.quadra.ru или мобильное приложение «Квадра – Личный кабинет»;

· по эл. почте

WhatsApp/Viber 8-961-604-04-00 (для текстовых сообщений и документов);

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Красота вокруг



Нина и Елена делятся весенними снимками.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от I’m a dreamer, Sir (@perspectiveles)



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Нина Погорелова (@pogorelovanina_)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Голосуем за нашего



26-летний липчанин Павел Рубахинпопал в лонг-лист рейтинга Forbes «З0 до 30». Сейчас в этой номинации 10 претендентов на лидерство, а останутся всего три. В 2011 года Павел Рубахин выпустился из лицея №44 Липецка, высшее образование уехал получать в Москву — учился в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, в 2015 году получил степень бакалавра по направлению «Управление проектами». В 26 лет липчанин фактически отвечает за весь мобильный банк в одной из крупных кредитных организаций — с июля 2020 года он работает директором по стратегическому развитию цифровых сервисов банка, отвечает за огромный денежный оборот. Поддержать Павла в голосовании можно



Прививка между делом



Врачи ждут липчан на вакцинацию от COVID-19 в районе Центрального рынка и в гипермаркете у парка Победы. Вакцинация в передвижном медицинском кабинете ничем не отличается от приёма в поликлинике. Горожан также осматривает терапевт, измеряет давление, насыщение крови кислородом и температуру. Если противопоказаний нет, медики ставят прививку. Кстати, запись для прохождения иммунизации в мобильном пункте не требуется.





Избавься от лишнего



В Липецке продолжаются экологические акции по сбору пластика и макулатуры. Чтобы сдать ненужные газеты, книги, журналы, бумагу, картон и гофротару нужно позвонить по телефону 71-03-05. Макулатуру следует перевязать или уложить в коробки и мешки, а на упаковке разместить название организации и контакты ответственного за сбор. Желающие сдать пластик, станут участниками благотворительной акции «Доброе дело». Вывоз пластика согласовывается по телефону +7 920-240-45-15. Специалисты примут ПЭТ-бутылки с маркировкой «1» или «2» в треугольнике из стрелок, кроме бутылок из-под растительного масла и непрозрачных. Вся тара должна быть чистой и максимально компактно сложенной.



Нужна помощь



На конец мая намечен областной финал Спартакиады. Он состоится на одной из загородных баз отдыха. Для организации финала



Входим в режим



После длительных выходных сложно взять низкий старт и резко взяться за новое дело – пойти ли в тренажерный зал и выложиться по полной или открыть давно ждущую своего часа на полке книгу. Предлагаем входить в будни постепенно и начать с проекта «Чтение на 15 минут».







Тем, кому сегодня мучительно трудно возвращаться к будням – полезная инфографика.







В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура днем будет от +17 до +19 градусов.День 11 мая стал самым теплым в Липецке в 1996 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 3 градуса мороза.Улицу 50 лет НЛМК перекрыли на реконструкцию. Как теперь выезжать из двора и где ждать автобус? Ответ в посте ниже.Сегодня начнет работу новый центр обслуживания клиентов Липецкой «Квадры». Он располагается по адресу: улица Белянского, 6 (микрорайон «Университетский»). Прием клиентов осуществляется только по предварительной записи. Это позволяет сократить время ожидания для посетителей, а также снизить риски, связанные с эпидемиологической обстановкой.Записаться на прием можно:· по телефону 28-66-10· на официально сайте Для безопасности посетителей и персонала в Центрах обслуживания «Квадры» действуют все необходимые профилактические меры: помещения регулярно дезинфицируют, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, организован контроль состояния здоровья персонала. Энергетики просят клиентов при посещении обязательно надевать медицинские маски и сохранять социальную дистанцию. В случае недомогания от очного визита в Центры обслуживания следует воздержаться. Также в «Квадре» напоминают, получить консультацию специалистов можно дистанционно, обратившись:· в Личный кабинет клиента lkk.quadra.ru или мобильное приложение «Квадра – Личный кабинет»;· по эл. почте teplo@lipetsk.quadra.ru ; ·WhatsApp/Viber 8-961-604-04-00 (для текстовых сообщений и документов); "ВКонтакте" иkb Instagram Нина и Елена делятся весенними снимками.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.26-летний липчанин Павел Рубахинпопал в лонг-лист рейтинга Forbes «З0 до 30». Сейчас в этой номинации 10 претендентов на лидерство, а останутся всего три. В 2011 года Павел Рубахин выпустился из лицея №44 Липецка, высшее образование уехал получать в Москву — учился в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, в 2015 году получил степень бакалавра по направлению «Управление проектами». В 26 лет липчанин фактически отвечает за весь мобильный банк в одной из крупных кредитных организаций — с июля 2020 года он работает директором по стратегическому развитию цифровых сервисов банка, отвечает за огромный денежный оборот. Поддержать Павла в голосовании можно по ссылке Врачи ждут липчан на вакцинацию от COVID-19 в районе Центрального рынка и в гипермаркете у парка Победы. Вакцинация в передвижном медицинском кабинете ничем не отличается от приёма в поликлинике. Горожан также осматривает терапевт, измеряет давление, насыщение крови кислородом и температуру. Если противопоказаний нет, медики ставят прививку. Кстати, запись для прохождения иммунизации в мобильном пункте не требуется.В Липецке продолжаются экологические акции по сбору пластика и макулатуры. Чтобы сдать ненужные газеты, книги, журналы, бумагу, картон и гофротару нужно позвонить по телефону 71-03-05. Макулатуру следует перевязать или уложить в коробки и мешки, а на упаковке разместить название организации и контакты ответственного за сбор. Желающие сдать пластик, станут участниками благотворительной акции «Доброе дело». Вывоз пластика согласовывается по телефону +7 920-240-45-15. Специалисты примут ПЭТ-бутылки с маркировкой «1» или «2» в треугольнике из стрелок, кроме бутылок из-под растительного масла и непрозрачных. Вся тара должна быть чистой и максимально компактно сложенной.На конец мая намечен областной финал Спартакиады. Он состоится на одной из загородных баз отдыха. Для организации финала нужны волонтеры . Для волонтеров предусмотрены благодарственные письма и запись в личную книжку волонтера. Питание и проживание волонтеров за счет организации.После длительных выходных сложно взять низкий старт и резко взяться за новое дело – пойти ли в тренажерный зал и выложиться по полной или открыть давно ждущую своего часа на полке книгу. Предлагаем входить в будни постепенно и начать с проекта «Чтение на 15 минут».Тем, кому сегодня мучительно трудно возвращаться к будням – полезная инфографика.