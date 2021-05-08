Пропавшую липчанку нашли в Краснодарском крае

Сотрудники полиции установили место нахождения пропавшей без вести несовершеннолетней.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Липецкому району совместно с ОМВД России по Апшеронскому району Краснодарского края разыскана пропавшая без вести в Липецкой области 17-летняя девушка.



- Мероприятия по розыску несовершеннолетней жительницы Липецкого района были организованы сотрудниками липецкой полиции в апреле 2021 года. Активное участие в поиске подростка приняли волонтеры. Установлено, что в отношении несовершеннолетней не совершено противоправных действий. Сейчас она в безопасности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Сотрудникам полиции предстоит установить причины, условия и иные обстоятельства самовольного ухода из дома несовершеннолетней.





