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Пропавшую липчанку нашли в Краснодарском крае

3 939
#пропавшие без вести
Пропавшую липчанку нашли в Краснодарском крае

Сотрудники полиции установили место нахождения пропавшей без вести несовершеннолетней.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Липецкому району совместно с ОМВД России по Апшеронскому району Краснодарского края разыскана пропавшая без вести в Липецкой области 17-летняя девушка.

- Мероприятия по розыску несовершеннолетней жительницы Липецкого района были организованы сотрудниками липецкой полиции в апреле 2021 года. Активное участие в поиске подростка приняли волонтеры. Установлено, что в отношении несовершеннолетней не совершено противоправных действий. Сейчас она в безопасности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Сотрудникам полиции предстоит установить причины, условия и иные обстоятельства самовольного ухода из дома несовершеннолетней.


3 939
#пропавшие без вести

Комментарии (3)

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Не,

21 минуту назад
потянуло на крепкий обрез.
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Влад

30 минут назад
Уехала отдыхать и сразу Пропала!
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Петя

54 минуты назад
Потянуло на моря!
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