За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 30 человек

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 30 274 случая новой коронавирусной инфекции, 27 273 человека выздоровели, 2 327 — лечатся, 674 человека умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 673 человека.

В больницах сегодня находятся 265 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 062 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждён 61 случай инфицирования коронавирусом. Первое место у Липецка — 23 случая, второе занял Елец — 8 случаев, третье поделили Елецкий и Усманский районы — по 4. В Задонском, Измалковском, Становлянском и Тербунском районах — по 3, в Грязинском, Добринском и Лебедянском районах — по 2, в Добровском, Долгоруковском, Воловском и Липецком районах — по одному заболевшему.