Общество

14 минут назад

Таксист предложил липчанке услуги ремонтника и обманул её

165
#Мошеничество
Таксист предложил липчанке услуги ремонтника и обманул её
26 апреля в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку с заявлением обратилась 54-летняя липчанка. Гражданка сообщила, что в феврале, осуществляя поездку на такси, разговаривая по сотовому телефону, обсуждала со своим супругом вопросы предстоящего ремонта в квартире. Водитель такси, услышав разговор клиентки, сказал, что он занимается ремонтными работами и готов предложить свои услуги. Обменявшись телефонами, гражданка обещала с ним связаться в ближайшее время. При обсуждении деталей по телефону мужчина сказал, что работает только по предоплате. Женщина согласилась на это условие и в установленном месте передала ремонтнику 33000 рублей в счет задатка. В назначенный день мужчина не явился в квартиру заказчиков и не приступил к обещанному ремонту. На телефонные звонки он не отвечал.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался 41-летний местный житель. Подозреваемый рассказал, что ремонтные работы он не осуществлял и, услышав разговор клиентки, решил воспользоваться ситуацией. Полученные денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
165
#Мошеничество

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Измайловском районе горел дом
#Пожар
В Измайловском районе горел дом

22 минуты назад

Общество
В Липецке ожидается сильный ветер и гроза
#ветер
3
В Липецке ожидается сильный ветер и гроза

сегодня, 10:12

Общество
В Липецке забил большой фонтан воды из-под земли
#прорыв трубы
23
В Липецке забил большой фонтан воды из-под земли

сегодня, 07:58

Общество
Самоизоляция для пожилых липчан продлена до лета
#карантин #самоизоляция #коронавирус
48
Самоизоляция для пожилых липчан продлена до лета

вчера, 18:46

Общество
Соцжилье в микрорайоне «Победа» обойдется Липецку в 627 млн рублей
#строительство #тендер
13
Соцжилье в микрорайоне «Победа» обойдется Липецку в 627 млн рублей

вчера, 17:03

Общество
Липецкие чиновники экономят 13 рублей из 100
#экономия #закупки
34
Липецкие чиновники экономят 13 рублей из 100

вчера, 16:17

Общество