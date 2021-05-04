Таксист предложил липчанке услуги ремонтника и обманул её

26 апреля в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку с заявлением обратилась 54-летняя липчанка. Гражданка сообщила, что в феврале, осуществляя поездку на такси, разговаривая по сотовому телефону, обсуждала со своим супругом вопросы предстоящего ремонта в квартире. Водитель такси, услышав разговор клиентки, сказал, что он занимается ремонтными работами и готов предложить свои услуги. Обменявшись телефонами, гражданка обещала с ним связаться в ближайшее время. При обсуждении деталей по телефону мужчина сказал, что работает только по предоплате. Женщина согласилась на это условие и в установленном месте передала ремонтнику 33000 рублей в счет задатка. В назначенный день мужчина не явился в квартиру заказчиков и не приступил к обещанному ремонту. На телефонные звонки он не отвечал.



В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался 41-летний местный житель. Подозреваемый рассказал, что ремонтные работы он не осуществлял и, услышав разговор клиентки, решил воспользоваться ситуацией. Полученные денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

