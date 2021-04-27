Фонд «Милосердие» передал липецкой инфекционке уникальный ингалятор

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» безвозмездно передал Липецкой областной клинической инфекционной больнице востребованное медицинское оборудование для лечения тяжелых больных, в том числе инфицированных COVID-19.

Главным приобретением больницы стал ингалятор «Ингалит». По словам главного врача клиники Андрея Филатова, это оборудование незаменимо при лечении гипоксии из-за осложнений, вызваных коронавирусной инфекцией, острыми отравлениями и при хронических заболеваниях легких. Терапевтическое действие ингалятора основано на вдыхании гелия и кислорода.- Подогретая смесь гелия и кислорода поступает из аппарата в легкие и замещает жидкость, образовавшуюся в тканях в результате попадания инфекции, а также насыщает легкие кислородом – человек начинает дышать более продуктивно, - рассказал Андрей Филатов.«Ингалит» уже есть в 73 больницах России. В прошлом году корифей отечественной пульмонологии академик РАН Александр Чучалин предложил использовать аппарат для лечения коронавирусных больных.- Мы благодарны нашим спонсорам за такой подарок. Кроме аппарата «Ингалит» мы получили мягкие носилки, в скором времени получим передвижные кушетки-столы, - сообщил Андрей Филатов.Врачи клиники рассказали директору благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Евгении Фрай, что ранее иногда приходилось переносить больных на руках, так как каталка не везде могла пройти. Гибкие носилки теперь значительно облегчат их труд.- С начала пандемии мы стремимся максимально учесть пожелания липецких клиник в поставке необходимого оборудования и средств защиты. Медикам переданы дорогостоящие медицинские приборы, маски, костюмы, лекарственные препараты. Мы продолжим помогать оснащению больниц и медицинских центров региона, - сообщила Евгения Фрай.Ингалятор « Ингалит», передвижные кушетки-столы для транспортировки больных и носилки скорой помощи обошлись фонду НЛМК «Милосердие» в 1,3 млн рублей. А в 2020 году на мероприятия по защите сотрудников компании и работников подрядных организаций, поддержке жителей регионов присутствия и медицинских организаций Группа НЛМК направила около 5 млрд рублей.