Спорт

55 минут назад

Липецкие рукопашники взяли две медали в рекордном чемпионате России

244
#Рукопашный бой
1
Липецкие рукопашники взяли две медали в рекордном чемпионате России

Литвинцева и Соколов поддержали высокое реноме липецкой школы.

В первенстве России по рукопашному бою в Курске липецкие спортсмены взяли одно «серебро» и одну «бронзу».

На вторую ступень пьёдестала почёта среди девушек до 21 года поднялась Валерия Литвинцева в весовой категории до 55 кг.

От неё все ждали медали, ведь Валерия является двукратной победительницей первенства мира по родственной «рукопашке» дисциплине – панкратиону. В классическом рукопашном бое Литвинцева провела четыре поединка, выиграв у представительниц Краснодарского края, Самарской области  и Москвы. Лишь в финале липчанка уступила мастеру спорта из Ставропольского края Виктории Жигановой, но и второе место – серьёзный успех.

Победитель первенства мира и Европы среди юношей Александр Соколов в новой возрастной группе 16-17 лет в весовой категории до 80 кг выиграл бои у представителей Нижегородской области и Чеченской республики. В полуфинале Соколов в упорной борьбе уступил будущему победителю соревнований Сайгиду Багилову из Дагестана. Итог – 3-е место.

WhatsApp Image 2021-04-25 at 19.31.44.jpeg

Соколов и его тренер Игорь Воротынцев

Первенство России в этом году побило все рекорды по количеству участников: на ковёр выходили 1 460 человек из 56 регионов страны!
Липецких медалистов во дворце спорта «Динамо» подготовили тренеры Школы боевых искусств Игоря Воротынцева Валерий Коростинский, Андрей Шишкин и Максим Сафонов. 

244
#Рукопашный бой
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Коля-Домкрат» из Липецкого района установил 25 рекордов в Кубке мира
#Пауэрлифтинг #Николай Грачёв
6
«Коля-Домкрат» из Липецкого района установил 25 рекордов в Кубке мира

56 минут назад

Спорт
Первую путёвку на Олимпиаду принесла Липецкой области яхтсменка, которая живёт и тренируется в Питер...
#Олимпиада #Парусный спорт #Екатерина Зюзина
3
Первую путёвку на Олимпиаду принесла Липецкой области яхтсменка, которая живёт и тренируется в Питер...

сегодня, 13:14

Спорт
Из волейбольного «Липецка» побежали игроки
#Волейбол #ВК «Липецк»
16
Из волейбольного «Липецка» побежали игроки

вчера, 11:38

Спорт
Липчане стали призёрами чемпионата России по древнейшему единоборству мира
#панкратион
Липчане стали призёрами чемпионата России по древнейшему единоборству мира

вчера, 11:34

Спорт
Знаменитый липецкий педагог и в 72 года продолжает всех побеждать на татами
#Дзюдо #ветераны #Николай Климанов
25
Знаменитый липецкий педагог и в 72 года продолжает всех побеждать на татами

вчера, 11:30

Спорт
Победа «Металлурга» в Химках получилась очень скромной
#футбол #«Металлург»
11
Победа «Металлурга» в Химках получилась очень скромной

23.04.2021 17:16

Спорт