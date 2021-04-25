Липецкие рукопашники взяли две медали в рекордном чемпионате России

Литвинцева и Соколов поддержали высокое реноме липецкой школы.





В первенстве России по рукопашному бою в Курске липецкие спортсмены взяли одно «серебро» и одну «бронзу».На вторую ступень пьёдестала почёта среди девушек до 21 года поднялась Валерия Литвинцева в весовой категории до 55 кг.От неё все ждали медали, ведь Валерия является двукратной победительницей первенства мира по родственной «рукопашке» дисциплине – панкратиону. В классическом рукопашном бое Литвинцева провела четыре поединка, выиграв у представительниц Краснодарского края, Самарской области и Москвы. Лишь в финале липчанка уступила мастеру спорта из Ставропольского края Виктории Жигановой, но и второе место – серьёзный успех.Победитель первенства мира и Европы среди юношей Александр Соколов в новой возрастной группе 16-17 лет в весовой категории до 80 кг выиграл бои у представителей Нижегородской области и Чеченской республики. В полуфинале Соколов в упорной борьбе уступил будущему победителю соревнований Сайгиду Багилову из Дагестана. Итог – 3-е место.Первенство России в этом году побило все рекорды по количеству участников: на ковёр выходили 1 460 человек из 56 регионов страны!Липецких медалистов во дворце спорта «Динамо» подготовили тренеры Школы боевых искусств Игоря Воротынцева Валерий Коростинский, Андрей Шишкин и Максим Сафонов.