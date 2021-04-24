Общество
сегодня, 16:28
На субботниках в Липецке собрали более 1000 кубометров мусора
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В Липецке подводят итоги субботников
Несмотря на непогоду, наводить порядок в областном центре вышли более 900 человек. За несколько часов работы им удалось собрать более тысячи кубометров мусора. Субботники провели в различных районах города, в том числе в скверах имени Крупской и Героев-Чернобыльцев и отдаленных районах – Сселках, Матырском, ЛТЗ. В уборке Липецка приняли участие как сотрудники спортивных и культурных учреждений, так и территориальные управления округами совместно с активными жителями, сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.
Например, возле СК «Сокол» и спортивных школ №№6, 7, 11 и 12 наводили порядок порядка 80 человек – совместными усилиями они собрали около 100 мешков мусора. Стоит отметить, что неравнодушные граждане не только сгребали опавшую листву, убирали мусор, ветки и старые покрышки, но и озеленяли Липецк. Так, территорию возле Городского Дворца культуры на Тракторном пополнили около 20 новых деревьев – здесь высадили сирень, бузину, жасмин, липы.
Кроме того, около 200 человек приняли участие в экоквесте «Чистые игры», который прошел в Нижнем парке в рамках Всероссийского турнира Весеннего Кубка Чистоты в поддержку реализации нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Здесь липчане соревновались в мастерстве сбора и сортировки отходов – стекла, металла, пластика и смешанного мусора. За каждый мешок с отходами, в зависимости от его наполнения, участники получали баллы, по которым и определили победителей. Так, первое место заняла команда под названием «Самураи» - они набрали 101 балл, второе и третье – «Вымпел» и «Пед за чистоту» - они набрали 76 и 70 баллов соответственно. Участники, занявшие призовые места, получили памятные подарки от организаторов квеста.
Напомним, сегодня в Липецке также прошли и необычные уборки в формате экскурсии, квеста и плоггинг-забегов. В них приняли участие и руководители региона – глава Липецкой области Игорь Артамонов и мэр города Евгения Уваркина. При этом уже в ближайшие дни состоится ряд субботников, которые пришлось перенести из-за погоды.
Фото пресс-службы администрации Липецка
Например, возле СК «Сокол» и спортивных школ №№6, 7, 11 и 12 наводили порядок порядка 80 человек – совместными усилиями они собрали около 100 мешков мусора. Стоит отметить, что неравнодушные граждане не только сгребали опавшую листву, убирали мусор, ветки и старые покрышки, но и озеленяли Липецк. Так, территорию возле Городского Дворца культуры на Тракторном пополнили около 20 новых деревьев – здесь высадили сирень, бузину, жасмин, липы.
Кроме того, около 200 человек приняли участие в экоквесте «Чистые игры», который прошел в Нижнем парке в рамках Всероссийского турнира Весеннего Кубка Чистоты в поддержку реализации нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Здесь липчане соревновались в мастерстве сбора и сортировки отходов – стекла, металла, пластика и смешанного мусора. За каждый мешок с отходами, в зависимости от его наполнения, участники получали баллы, по которым и определили победителей. Так, первое место заняла команда под названием «Самураи» - они набрали 101 балл, второе и третье – «Вымпел» и «Пед за чистоту» - они набрали 76 и 70 баллов соответственно. Участники, занявшие призовые места, получили памятные подарки от организаторов квеста.
Напомним, сегодня в Липецке также прошли и необычные уборки в формате экскурсии, квеста и плоггинг-забегов. В них приняли участие и руководители региона – глава Липецкой области Игорь Артамонов и мэр города Евгения Уваркина. При этом уже в ближайшие дни состоится ряд субботников, которые пришлось перенести из-за погоды.
Фото пресс-службы администрации Липецка
15 478
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