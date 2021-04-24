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На субботниках в Липецке собрали более 1000 кубометров мусора

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#субботник
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На субботниках в Липецке собрали более 1000 кубометров мусора

В Липецке подводят итоги субботников

Несмотря на непогоду, наводить порядок в областном центре вышли более 900 человек. За несколько часов работы им удалось собрать более тысячи кубометров мусора. Субботники провели в различных районах города, в том числе в скверах имени Крупской и Героев-Чернобыльцев и отдаленных районах – Сселках, Матырском, ЛТЗ. В уборке Липецка приняли участие как сотрудники спортивных и культурных учреждений, так и территориальные управления округами совместно с активными жителями, сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.

Например, возле СК «Сокол» и спортивных школ №№6, 7, 11 и 12 наводили порядок порядка 80 человек – совместными усилиями они собрали около 100 мешков мусора. Стоит отметить, что неравнодушные граждане не только сгребали опавшую листву, убирали мусор, ветки и старые покрышки, но и озеленяли Липецк. Так, территорию возле Городского Дворца культуры на Тракторном пополнили около 20 новых деревьев – здесь высадили сирень, бузину, жасмин, липы.

Кроме того, около 200 человек приняли участие в экоквесте «Чистые игры», который прошел в Нижнем парке в рамках Всероссийского турнира Весеннего Кубка Чистоты в поддержку реализации нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Здесь липчане соревновались в мастерстве сбора и сортировки отходов – стекла, металла, пластика и смешанного мусора. За каждый мешок с отходами, в зависимости от его наполнения, участники получали баллы, по которым и определили победителей. Так, первое место заняла команда под названием «Самураи» - они набрали 101 балл, второе и третье – «Вымпел» и «Пед за чистоту» - они набрали 76 и 70 баллов соответственно. Участники, занявшие призовые места, получили памятные подарки от организаторов квеста. 

Напомним, сегодня в Липецке также прошли и необычные уборки в формате экскурсии, квеста и плоггинг-забегов. В них приняли участие и руководители региона – глава Липецкой области Игорь Артамонов и мэр города Евгения Уваркина. При этом уже в ближайшие дни состоится ряд субботников, которые пришлось перенести из-за погоды.

Фото пресс-службы администрации Липецка

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#субботник
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Комментарии (15)

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Гидромицентр.

2 минуты назад
ЛОЖЬ. На Тракторном как были горы мусора,так и остались. Могу это доказать документально. А ложь нам уже надоела.
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Неравнодушный

5 минут назад
Будем отмечать очередной Юбилей.. Липецк вроде не бомбили. Но такое чувство,врут. Им нужно проехать по Московской . Не, мы строим дороги в Сирии. А бомбим наши. Что бы не догадались,ночью. Утром гады, не проедете....
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Тракторист

7 минут назад
Садовод, Клименков не был буржуем,по этому делал все для людей.
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Гвардеец главаря

8 минут назад
Садовод, я те дам революцию.Я тя научу Родину любить!
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Алькаш

11 минут назад
911, знаем,знаем!Хочу от них стриптиза!
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Садовод

13 минут назад
н-дя, ЛТЗ при В.Я.Клименкове просто утопал в зелёных насаждениях. это был красивый и ухоженый район города. Ну а после очередной революции пришла очередная разруха
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911

18 минут назад
А кто - то весь год получает зарплату и ничего не делает. Чьи - то родственники и кумовья. Угадаете - чьи?
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А.

22 минуты назад
А сколько из этого мусора будет лежать/гореть/сохранять природное богатство? И сколько будет переработано?
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Фокс

23 минуты назад
Судя по фотографии с полей мероприятия - массовость превзошла все ожидания, публика неиствовала, аж тракторист выскочил из кабины и рванулся лично метать мусор, кабина была пуста продолжительное время
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Горожанин

24 минуты назад
У Уваркиной мания выгонять бюджетников в самую мерзопакостную погоду на субботники,совок во всей красе
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