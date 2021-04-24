Общество

26 минут назад

Большая часть субботников в Липецке и Ельце отменены

6 455
#субботник
Большая часть субботников в Липецке и Ельце отменены

Уборка в парке и на кладбище Ельца отложена на боле поздний срок. В Липецке ряд субботников состоялись, но некоторые и отменены

Как сообщил сегодня глава Ельца Евгений Боровских, в связи с неблагоприятными погодными условиями проведение массового общегородского субботника в парке 40-летия Октября и на старом кладбище, запланированное на 24 апреля, переносится на более поздний срок. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка, из-за дождя большую часть субботников, запланированных на 24 апреля в областном центре также решили перенести. 

- Однако квест «Чистые игры», «Историко-культурный субботник» в старом центре Липецка, плоггинг-забеги в Каменном Логу и на улице Стаханова всё-таки состоялись. Не остались в стороне и учреждения культуры – провели уборки на девяти городских пространствах, сообщили в мэрии.

6 455
#субботник

Комментарии (6)

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Нежный

10 минут назад
Капитализм,социализм...Любовь вечна!и при любых "...изьмах"!Проказники!
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Где же берёте этот список?

10 минут назад
На Косырёвском кладбище нет писка, насыпали на входе аж 3 кучи для элиты. Песок как-будто где-то с улиц набрали которым дороги посыпали короче Б/У весь черный. В городе такое в первые отношение к людям.
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ну да.

11 минут назад
Павел Корчагин узкоколейку строил,а сеструха нашей Мерши ее приватизировала в собственность,пусть теперь ходит бумажки собирает.
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Пессимист

15 минут назад
Так ведь капитализм, рынок, а вы хотите, чтоб я как Павка Корчагин вам на халяву узкоколейку строил, обломайтесь, господа буржуи
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Раньше

18 минут назад
Был субботник,теперь квест,а суть не поменялась.Бесплатная уборка города,основанная на советской сознательности граждан.Так советскую власть отменили,капитализм на дворе!
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Нежный

18 минут назад
Как состоялись?Где?Я что сапожки и дождивичок зря прикупил?Фу,обманщики!
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