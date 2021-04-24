Большая часть субботников в Липецке и Ельце отменены

Уборка в парке и на кладбище Ельца отложена на боле поздний срок. В Липецке ряд субботников состоялись, но некоторые и отменены

Как сообщил сегодня глава Ельца Евгений Боровских, в связи с неблагоприятными погодными условиями проведение массового общегородского субботника в парке 40-летия Октября и на старом кладбище, запланированное на 24 апреля, переносится на более поздний срок.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка, из-за дождя большую часть субботников, запланированных на 24 апреля в областном центре также решили перенести.



- Однако квест «Чистые игры», «Историко-культурный субботник» в старом центре Липецка, плоггинг-забеги в Каменном Логу и на улице Стаханова всё-таки состоялись. Не остались в стороне и учреждения культуры – провели уборки на девяти городских пространствах, сообщили в мэрии.



