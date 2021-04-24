26 минут назад
Большая часть субботников в Липецке и Ельце отменены
Уборка в парке и на кладбище Ельца отложена на боле поздний срок. В Липецке ряд субботников состоялись, но некоторые и отменены
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка, из-за дождя большую часть субботников, запланированных на 24 апреля в областном центре также решили перенести.
- Однако квест «Чистые игры», «Историко-культурный субботник» в старом центре Липецка, плоггинг-забеги в Каменном Логу и на улице Стаханова всё-таки состоялись. Не остались в стороне и учреждения культуры – провели уборки на девяти городских пространствах, сообщили в мэрии.
Нежный
Где же берёте этот список?
ну да.
Пессимист
Раньше
Нежный