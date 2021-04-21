Происшествия

46 минут назад

На площади Авиаторов не работают светофоры

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#дорожное движение
На площади Авиаторов не работают светофоры
Светофоры отключены из-за повреждения на линии электропередач. Как сообщил и.о. директора «Липецкорсвет» Павел Звонарев, на площади работает аварийная бригада, оценивается время восстановительных работ.

- Мы просим липчан отнестись с пониманием к временным неудобствам, наши сотрудники постараются оперативно найти повреждение и восстановить подачу электроэнергии, - рассказал Павел Звонарев.

По словам начальника ОГИБДД УМВД России по Липецку Олега Володина, для обеспечения безопасного движения автомобилей и пешеходов на площадь направлены сотрудники госавтоинспекции. 
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#дорожное движение

Комментарии (1)

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А

6 минут назад
у нас в подъезде не работает освещение.....
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