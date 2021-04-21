На площади Авиаторов не работают светофоры

Светофоры отключены из-за повреждения на линии электропередач. Как сообщил и.о. директора «Липецкорсвет» Павел Звонарев, на площади работает аварийная бригада, оценивается время восстановительных работ.



- Мы просим липчан отнестись с пониманием к временным неудобствам, наши сотрудники постараются оперативно найти повреждение и восстановить подачу электроэнергии, - рассказал Павел Звонарев.



По словам начальника ОГИБДД УМВД России по Липецку Олега Володина, для обеспечения безопасного движения автомобилей и пешеходов на площадь направлены сотрудники госавтоинспекции.

