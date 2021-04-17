Происшествия

сегодня, 16:49

В ДТП в Лебедянском районе пострадали три человека

1 820
#ДТП
В ДТП в Лебедянском районе пострадали три человека

ДТП произошло на перекрёстке неравнозначных дорог.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, накануне на 3-м километре дороги Волотово - примыкание к автодороге Становое-Троекурово-Лебедянь произошло ДТП.

66-летний водитель автомобиля «ВАЗ» на перекрёстке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении другому «ВАЗу» под управлением 40-летнего водителя, который ехал прямо во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали три человека: оба водителя и 22-летняя пассажирка предполагаемого виновника ДТП.
1 820
#ДТП

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