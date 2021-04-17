В ДТП в Лебедянском районе пострадали три человека

ДТП произошло на перекрёстке неравнозначных дорог.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, накануне на 3-м километре дороги Волотово - примыкание к автодороге Становое-Троекурово-Лебедянь произошло ДТП.



66-летний водитель автомобиля «ВАЗ» на перекрёстке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении другому «ВАЗу» под управлением 40-летнего водителя, который ехал прямо во встречном направлении.



В результате ДТП пострадали три человека: оба водителя и 22-летняя пассажирка предполагаемого виновника ДТП.