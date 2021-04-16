Буфет оштрафовали за крепкие напитки

Предприятие общепита не имело права предлагать гостям ничего крепче 16,5%.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск регионального управления потребительского рынка и ценовой политики в адрес ООО «Фламинго», администрации одноименного буфета в Грязях. Причиной для иска стало нарушение в сфере реализации спиртного.



Как указано в материалах суда, в апреле 2020 года компания обратилась в управление потребительского рынка за лицензией на торговлю спиртным в буфете на рынке «Универсальный». Сотрудники управления выехали в Грязи, чтобы оценить, насколько буфет соответствует лицензионным требованиям. По правилам на территории рынка нельзя реализовывать спиртное крепче 16,5%. Несмотря на это, в буфете гостям продавали водку и коньяк. Это стало основанием для привлечения к административной ответственности. Директор ООО «Фламинго» в суде возразил против удовлетворения заявления, указав, что выданная обществу лицензия не содержит запрет на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5%.



Суд установил, что лицензия на торговлю алкоголем не допускает продажу крепкого спиртного на оптовых и розничных рынках. Буфету придется заплатить штраф в 50 000 рублей или оспорить решение в вышестоящем суде.

