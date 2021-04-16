Общество

сегодня, 11:37

Буфет оштрафовали за крепкие напитки

2 565
#алкоголь #штраф #торговля
1
Буфет оштрафовали за крепкие напитки

Предприятие общепита не имело права предлагать гостям ничего крепче 16,5%.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск регионального управления потребительского рынка и ценовой политики в адрес ООО «Фламинго», администрации одноименного буфета в Грязях. Причиной для иска стало нарушение в сфере реализации спиртного.

Как указано в материалах суда, в апреле 2020 года компания обратилась в управление потребительского рынка за лицензией на торговлю спиртным в буфете на рынке «Универсальный». Сотрудники управления выехали в Грязи, чтобы оценить, насколько буфет соответствует лицензионным требованиям. По правилам на территории рынка нельзя реализовывать спиртное крепче 16,5%. Несмотря на это, в буфете гостям продавали водку и коньяк. Это стало основанием для привлечения к административной ответственности. Директор ООО «Фламинго» в суде возразил против удовлетворения заявления, указав, что выданная обществу лицензия не содержит запрет на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5%.

Суд установил, что лицензия на торговлю алкоголем не допускает продажу крепкого спиртного на оптовых и розничных рынках. Буфету придется заплатить штраф в 50 000 рублей или оспорить решение в вышестоящем суде.
2 565
#алкоголь #штраф #торговля
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Тишина

сегодня, 11:57
Целый день про потребрынок. Только меня тошнит от показухи? Ценами займитесь. Особенно на яйца по 145р
ответить

Везде

сегодня, 11:43
Торгуют,иначе невыжить.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке введён особый противопожарный режим
#противопожарный режим
2
В Липецке введён особый противопожарный режим

23 минуты назад

Общество
Пасечник получит почти 1,5 млн рублей за гибель пчел
#пчелы #пасека
3
Пасечник получит почти 1,5 млн рублей за гибель пчел

35 минут назад

Общество
Липецкие автоинспекторы будут штрафовать за излишнюю тонировку
#тонировка
3
Липецкие автоинспекторы будут штрафовать за излишнюю тонировку

45 минут назад

Общество
В Грязях проведут велопробег памяти Героя России Ивана Флерова
#велопробег #Иван Флёров
В Грязях проведут велопробег памяти Героя России Ивана Флерова

сегодня, 11:24

Общество
Под Ельцом построят школьный корпус
#школа #тендер #строительство
Под Ельцом построят школьный корпус

сегодня, 11:08

Общество
Торговцы хлебом не соблюдают сроки годности и личную гигиену
#торговля #хлеб
6
Торговцы хлебом не соблюдают сроки годности и личную гигиену

сегодня, 10:54

Общество