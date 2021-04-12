95 липчан отравились спиртным

В том числе 5 подростков.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в первом квартале этого года в Липецкой области зарегистрировано 95 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, что осталось на уровне аналогичного периода 2020 года.



- В структуре отравившихся преобладает взрослое население (94,7% или 90 случаев), - отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - На долю отравлений подростков приходится 5,3% или 5 случаев. У детей случаи отравлений не регистрировались. Среди пострадавших от отравлений спиртосодержащей продукцией наибольший удельный вес (91,6%) составляют мужчины.



Наибольшее количество отравлений связано с употреблением этилового спирта (88,4%). На долю метанола приходится 8,4%, по 1% составили случаи отравлений суррогатами алкоголя, спирта неуточненного, сивушными маслами.



С начала года проведено 4 проверки организаций, осуществляющих реализацию стеклоомывающей жидкости. По результатам проверок были арестованы 650 литров антиобледенительной жидкости «Антилёд». В ходе лабораторных исследований образец не прошёл проверку по массовой концентрации метанола (гигиенический норматив не более 0,05%, результаты исследования – более 0,5%).



А вот весь проверенный алкоголь оказался соответствующим нормам. Всего проведено 58 проверок предприятий, осуществляющих производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ходе проверок отобраны 232 пробы алкогольной продукции для проведения лабораторных исследований на соответствие требованиям нормативной документации по органолептическим, физико-химическим показателям и на безопасность обращения, все пробы соответствовали требованиям нормативной документации.