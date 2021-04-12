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95 липчан отравились спиртным

7 1358
#алкоголь #отравление
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95 липчан отравились спиртным

В том числе 5 подростков.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в первом квартале этого года в Липецкой области зарегистрировано 95 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, что осталось на уровне аналогичного периода 2020 года.

- В структуре отравившихся преобладает взрослое население (94,7% или 90 случаев), - отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - На долю отравлений подростков приходится 5,3% или 5 случаев. У детей случаи отравлений не регистрировались. Среди пострадавших от отравлений спиртосодержащей продукцией наибольший удельный вес (91,6%) составляют мужчины.

Наибольшее количество отравлений связано с употреблением этилового спирта (88,4%). На долю метанола приходится 8,4%, по 1% составили случаи отравлений суррогатами алкоголя, спирта неуточненного, сивушными маслами.

С начала года проведено 4 проверки организаций, осуществляющих реализацию стеклоомывающей жидкости. По результатам проверок были арестованы 650 литров антиобледенительной жидкости «Антилёд». В ходе лабораторных исследований образец не прошёл проверку по массовой концентрации метанола (гигиенический норматив не более 0,05%, результаты исследования – более 0,5%).

А вот весь проверенный алкоголь оказался соответствующим нормам. Всего проведено 58 проверок предприятий, осуществляющих производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ходе проверок отобраны 232 пробы алкогольной продукции для проведения лабораторных исследований на соответствие требованиям нормативной документации по органолептическим, физико-химическим показателям и на безопасность обращения, все пробы соответствовали требованиям нормативной документации.
7 1358
#алкоголь #отравление
3

Комментарии (7)

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Пластероид

8 минут назад
Везде паленое. А я пью самогон.
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Вася

25 минут назад
" У детей случаев отравления не регистрировалось " . Слава богу . Хоть дети пьют качественный алкоголь .
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потребитель

31 минуту назад
у меня одного ощущение, что в чате пятерочка с красным-белым переманивают клиентов друг у друга?
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Владимир

45 минут назад
Сейчас на "палево" нарваться везде можно. Во всех сетевых магазинах. Х.З., какого качества и у кого они "синьку" закупают. А К&Б - вообще, отдельная тема!
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Пророк

сегодня, 13:03
В красном белом паленка!мне говорили пьющие люди они знают толк и берут теперь в пятерках
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Также особенно

сегодня, 13:02
В Перекрестке также половина,если не больше палево!
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Особенно

сегодня, 12:33
В пятёрочке палёнка.
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