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44 минуты назад
Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать
Современные смартфоны могут "слушать" своих владельцев без их ведома, причем хозяева устройств сами дают им такую возможность, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.
Записывать голосовые данные для последующего анализа и передачи третьим лицам могут некоторые установленные на смартфоне приложения, а заинтересованы в получении подобной информации в первую очередь рекламодатели, объяснил эксперт. По его словам, приложение может следить за вами, чтобы ваши данные и продавать.
"Не просто собирать, а именно продавать. У нас часто происходит, что вы взяли кредит в одном банке, а вам сразу звонит другой банк и предлагает другой кредит. Продажа данных – это уже банальная тема", – полагает Сергей Вакулин.
Он уточнил, что доступ к микрофону таким приложениям дает сам владелец устройства ‒ во время их установки на смартфон. После этого, по словам эксперта, микрофон может включаться уже без вашего ведома, причем смартфон сможет "слушать" вас даже в заблокированном состоянии, сообщает ria.ru
Записывать голосовые данные для последующего анализа и передачи третьим лицам могут некоторые установленные на смартфоне приложения, а заинтересованы в получении подобной информации в первую очередь рекламодатели, объяснил эксперт. По его словам, приложение может следить за вами, чтобы ваши данные и продавать.
"Не просто собирать, а именно продавать. У нас часто происходит, что вы взяли кредит в одном банке, а вам сразу звонит другой банк и предлагает другой кредит. Продажа данных – это уже банальная тема", – полагает Сергей Вакулин.
Он уточнил, что доступ к микрофону таким приложениям дает сам владелец устройства ‒ во время их установки на смартфон. После этого, по словам эксперта, микрофон может включаться уже без вашего ведома, причем смартфон сможет "слушать" вас даже в заблокированном состоянии, сообщает ria.ru