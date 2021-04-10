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44 минуты назад

Россиянам рассказали, как запретить смартфону подслушивать

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Современные смартфоны могут "слушать" своих владельцев без их ведома, причем хозяева устройств сами дают им такую возможность, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.
Записывать голосовые данные для последующего анализа и передачи третьим лицам могут некоторые установленные на смартфоне приложения, а заинтересованы в получении подобной информации в первую очередь рекламодатели, объяснил эксперт. По его словам, приложение может следить за вами, чтобы ваши данные и продавать.

"Не просто собирать, а именно продавать. У нас часто происходит, что вы взяли кредит в одном банке, а вам сразу звонит другой банк и предлагает другой кредит. Продажа данных – это уже банальная тема", – полагает Сергей Вакулин.

Он уточнил, что доступ к микрофону таким приложениям дает сам владелец устройства ‒ во время их установки на смартфон. После этого, по словам эксперта, микрофон может включаться уже без вашего ведома, причем смартфон сможет "слушать" вас даже в заблокированном состоянии, сообщает ria.ru

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