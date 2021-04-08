Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области сухо и до +12

4 410
#потепление
1
В Липецкой области сухо и до +12

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-7 градусов тепла, что в пределах нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 апреля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от -3 до +2 градусов, днем будет от +7 до +12 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем будет от +7 до +9 градусов. 

День 9 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 14 градусов мороза.  
4 410
#потепление
1

Комментарии (4)

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Котэ

13 минут назад
Что толку, кушать всё равно нечего...
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молодой тупняк

38 минут назад
Бла, читай внимательнее, там про 9 число пишут.
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Вася

40 минут назад
Хоть бы дождь лил месяца полтора!
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Бла

48 минут назад
Да ладно,вон дождь за окном идёт!))
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