Общество

вчера, 16:37

Маршрутки №323А вернутся на дороги 3 апреля

18 2217
#транспорт #автобус
6
Маршрутки №323А вернутся на дороги 3 апреля

Транспорт возобновит работу с измененной схемой движения и возможностью бесплатной пересадки.

Департамент транспорта Липецк решил возобновить работу маршрута №323А. Маршрутку вернут из-за обращений жителей района поселка Тракторостроителей. Автобусы будут идти по укороченной схемой движения: «3 участок – Площадь Клименкова». Согласно ей, от остановки «3 участок» первый рейс маршрута будет отправляться в 06:30, от «Площади Клименкова» - в 06:41. На остановке «Площадь Клименкова» будет предусмотрена возможность бесплатной пересадки с маршрута №323А в автобусы №323 и №378.

- Те же условия будут действительны и при пересадке пассажиров автобусов №323 и №378 на маршрут №323А. При этом воспользоваться бесплатной пересадкой будет можно только при условии предъявления билета оплаты проезда в течение часа с момента его получения, - рассказали GOROD48 в департаменте транспорта Липецка.

Подробную информацию о расписании движения городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82.
18 2217
#транспорт #автобус
6

Комментарии (18)

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Сергей

сегодня, 00:01
Галина, видимо, водитель/кондуктор приложит карту к терминалу, где будет виден последний проход по ней.
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Данил

вчера, 23:47
наши чиновники делают так что бы комерсантам было выгоднее а на муниципальные автобусы забили даже не лоббируют их интересы а что все равно предприятие живет на дотации но эти дотации можно было бы сократить без ущерба транспортной доступности перераспределяя маршрутную сеть.Я не говорю что частники это чисто плохо перевозчики которые активно обновляют автобусы и ненарушают расписание даже невыгодных для себя рейсов достойны такой же поддержки из бюджета как и муп.
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Юля

вчера, 23:29
Увидела заголовок и обрадовалась, но прочитав, остались одни эмоции. Цирк какой то, смысл этого автобуса? Ездила на нем и он всегда с 3 участка едет полностью заполнен. И вот этот автобус выйдет на Пл. Клименкова и как пассажиры войдут в полный 323 автобус??? Идиотизм просто. Кто это придумал сам хоть раз ездил на автобусе?
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Галина

вчера, 23:09
А кто оплатил банковской картой , что будут проверять?
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111

вчера, 21:39
Нина, это автоколонна 1414 он носит на лапку в департамент деньги что бы оставаться на городских маршрутах но экономит на зарплатах водителям и обновлении автобусов.
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ЛГБ

вчера, 20:44
Кинг Конг с 3 участка, а почему вместо того, чтобы ехать после работы домой, я должна по вашему 3 участку кататься? Липецк не из одного 3 участка состоит.
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Олег

вчера, 19:47
А как 323а будет ездить по тракторному и сколько автобусов будет? А как долго будет водитель проверять билеты так как нервов на долго не хватит.
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Пипецк

вчера, 19:38
Когда уберут маршрутки-гнилушки-разволюшки?
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ЛТЗ

вчера, 18:55
Люди, вы серьёзно? На маршруте 323а ОДИН автобус - если бы ходил до Црынка, ходил бы раз в 2 часа. Никто не выделит больше автобусов на этот маршрут. Каждые 20 минут с бесплатной пересадкой лучше, чем раз в 2 часа. Или вы себе 36 хотите?
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Нина

вчера, 18:27
Маршрут 332 отвратительно ходит,ждать приходится по сорок а то и больше минут,езжу каждый день в поликлинику на Циолковского и уехать практически без пересадки невозможно. 332 не соблюдает никаких интервалов,за время его ожидания проходит два а то и три автобуса 343 .сегодня утром ждала автобус сорок минут чтобы уехать с Опытной ,а назад целый час,вынуждена была уехать на трамвае до кольца Тру бнлоо и дальше с пересадкой.вообще яопытная это забытый властями и депутатом край
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