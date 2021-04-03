Маршрутки №323А вернутся на дороги 3 апреля

Транспорт возобновит работу с измененной схемой движения и возможностью бесплатной пересадки.

Департамент транспорта Липецк решил возобновить работу маршрута №323А. Маршрутку вернут из-за обращений жителей района поселка Тракторостроителей. Автобусы будут идти по укороченной схемой движения: «3 участок – Площадь Клименкова». Согласно ей, от остановки «3 участок» первый рейс маршрута будет отправляться в 06:30, от «Площади Клименкова» - в 06:41. На остановке «Площадь Клименкова» будет предусмотрена возможность бесплатной пересадки с маршрута №323А в автобусы №323 и №378.



- Те же условия будут действительны и при пересадке пассажиров автобусов №323 и №378 на маршрут №323А. При этом воспользоваться бесплатной пересадкой будет можно только при условии предъявления билета оплаты проезда в течение часа с момента его получения, - рассказали GOROD48 в департаменте транспорта Липецка.



Подробную информацию о расписании движения городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82.