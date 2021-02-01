Происшествия

34 минуты назад

Жалостливая липчанка лишилась золотых серёжек и 300 рублей

3 649
#мошенничество #кража
1
Жалостливая липчанка лишилась золотых серёжек и 300 рублей

В квартиру к ней зашли под предлогом сбора денег на похороны.

Сегодня около 13:00 в Липецке из одной из квартир дома №4 на улице Мусоргского пропали золотые серёжки и 300 рублей.

Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, когда пенсионерка была дома с сыном-инвалидом, к ним зашёл мужчина, который представился дальним знакомым, и сообщил, что собирает деньги на похороны другого общего знакомого.

После визита со сбором денег на похороны дома обнаружили пропажу.

- Заявление от сына женщины зарегистрировано, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.
3 649
#мошенничество #кража
1

Комментарии (3)

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Местный

6 минут назад
Город48, ну сколько можно позориться? У бабули квартира в детском саду была, пишете Мусоргского, 4? Или, может быть, это было в шестом доме?
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Липчанин

10 минут назад
А приметы преступника почему не опубликовали? Комплекцию, рост, национальность, особые приметы?
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это шутка или...

30 минут назад
Никто и ни о чем не думал и вдруг,в дверь постучали.....
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