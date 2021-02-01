Жалостливая липчанка лишилась золотых серёжек и 300 рублей

В квартиру к ней зашли под предлогом сбора денег на похороны.

Сегодня около 13:00 в Липецке из одной из квартир дома №4 на улице Мусоргского пропали золотые серёжки и 300 рублей.



Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, когда пенсионерка была дома с сыном-инвалидом, к ним зашёл мужчина, который представился дальним знакомым, и сообщил, что собирает деньги на похороны другого общего знакомого.



После визита со сбором денег на похороны дома обнаружили пропажу.



- Заявление от сына женщины зарегистрировано, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

