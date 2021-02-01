Политика

сегодня, 12:36

Управление потребительского рынка Липецкой области с приставкой и.о. возглавила Елена Мещерякова

12 2426
#назначение
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Управление потребительского рынка Липецкой области с приставкой и.о. возглавила Елена Мещерякова

С 2019 года она работала заместителем начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

И.о. начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области назначена Елена Мещерякова. Напомним, предыдущий руководитель управления Юрий Букреев с сегодняшнего дня работает и.о. главы Тербунского района. 

Елена Мещерякова родилась в Липецке, ей 40 лет. В 2003 году она окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт, получила специальность "Экономист".

Трудовую деятельность начала в 2001 году оператором ЭВМ сети магазинов «Корзинка». В 2004 году назначена администратором сети магазинов «Корзинка», в 2008 году - директором магазина «Перекресток», в 2009 году – директором магазина «Пятерочка», в 2015 году – заместителем директора ООО «Международный Таможенный Сервис», в 2018 году - директором завода безалкогольных напитков «Байгора».

В 2019 году Елена Мещерякова была назначена заместителем начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

В 2009 году была награждена нагрудным знаком «За эффективную работу» X5 Retail Group, удостоена звания «Самого эффективного руководителя магазина Пятерочка» 2014».

Действительный государственный советник Липецкой области 3 класса.  Увлекается спортом, кулинарией, чтением.

Замужем, воспитывает двоих сыновей.
12 2426
#назначение
3

Комментарии (16)

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Зам зам

13 минут назад
Да ладно, человек хотя бы в торговле работал, знает так сказать изнутри всё. А вот по начальникам других управлений есть вопросы, как попадают на должности люди не работавшие ни дня в сфере ими возглавляемой?????
ответить

НАДО

18 минут назад
проверить на наличие двойного гражданства и на почетное звание иностранный агент
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Олег

32 минуты назад
Все у пятёрочка есть свое лоби!
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дед

40 минут назад
Значит скоро вернут 49 лицензий на алкоголь Пятерочкам,которые бывший начальник отобрал...
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Гость

41 минуту назад
Все, пропал дом.. Чтоже будет с паровым отоплением?
ответить

Дайте мне власть

46 минут назад
И я стану эффективным))))
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Смотрящий

47 минут назад
любопытный, На Федеральном уровне - профильным ведомствам под соточку тонн деньгами народа США, в Область - полтосик. Как то так ...
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Смотрящий

49 минут назад
Понятно ... Х5 Retail Group теперь и за потребительский рынок и цены будет отвечать! Прикольно ...
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Тишина

50 минут назад
Свято место пусто не бывает.
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Мэр Иванов

51 минуту назад
Вот "Сбербанк" нигде не прозвучал и уже хорошо, хотя конечно карьера так себе... Тем более не понятно, как предыдущий опыт привёл к данной должности
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