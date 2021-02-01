Политика
сегодня, 12:36
Управление потребительского рынка Липецкой области с приставкой и.о. возглавила Елена Мещерякова
12 2426
С 2019 года она работала заместителем начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
И.о. начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области назначена Елена Мещерякова. Напомним, предыдущий руководитель управления Юрий Букреев с сегодняшнего дня работает и.о. главы Тербунского района.
Елена Мещерякова родилась в Липецке, ей 40 лет. В 2003 году она окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт, получила специальность "Экономист".
Трудовую деятельность начала в 2001 году оператором ЭВМ сети магазинов «Корзинка». В 2004 году назначена администратором сети магазинов «Корзинка», в 2008 году - директором магазина «Перекресток», в 2009 году – директором магазина «Пятерочка», в 2015 году – заместителем директора ООО «Международный Таможенный Сервис», в 2018 году - директором завода безалкогольных напитков «Байгора».
В 2019 году Елена Мещерякова была назначена заместителем начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
В 2009 году была награждена нагрудным знаком «За эффективную работу» X5 Retail Group, удостоена звания «Самого эффективного руководителя магазина Пятерочка» 2014».
Действительный государственный советник Липецкой области 3 класса. Увлекается спортом, кулинарией, чтением.
Замужем, воспитывает двоих сыновей.
Елена Мещерякова родилась в Липецке, ей 40 лет. В 2003 году она окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт, получила специальность "Экономист".
Трудовую деятельность начала в 2001 году оператором ЭВМ сети магазинов «Корзинка». В 2004 году назначена администратором сети магазинов «Корзинка», в 2008 году - директором магазина «Перекресток», в 2009 году – директором магазина «Пятерочка», в 2015 году – заместителем директора ООО «Международный Таможенный Сервис», в 2018 году - директором завода безалкогольных напитков «Байгора».
В 2019 году Елена Мещерякова была назначена заместителем начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
В 2009 году была награждена нагрудным знаком «За эффективную работу» X5 Retail Group, удостоена звания «Самого эффективного руководителя магазина Пятерочка» 2014».
Действительный государственный советник Липецкой области 3 класса. Увлекается спортом, кулинарией, чтением.
Замужем, воспитывает двоих сыновей.
12 2426
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