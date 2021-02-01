Пострадавшие при взрыве на заводе под Липецком остаются в палатах интенсивной терапии

Им продолжают проводить этапное оперативное лечение.

Напомним, 28 декабря при проведении зачистки оборудования во время планово-предупредительного ремонта в экстракционном отделении завода «Либойл» в селе Сенцово Липецкого района произошёл взрыв, возгорание и задымление, в результате которых пострадали два оператора – 46-летняя женщина и 55-летний мужчина получили ожоги более 40% тела. Следственным отделом по Левобережному округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области по факту получения ожогов работниками предприятия по переработке масличных культур «Либойл» во время производственного процесса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).



Как сообщил GOROD48 заведующий ожоговым центром ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, состояние пострадавших на заводе в Сенцово медики по-прежнему оценивают как тяжёлое.



- Пациенты продолжают находиться в палатах интенсивной терапии, им проводится этапное оперативное лечение, направленное на восстановление кожных покровов, - отметил Илья Копылов.



В ожоговом центре добавили, что говорить о прогнозах, как долго пострадавшим придётся провести в больнице, по-прежнему рано.



Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области