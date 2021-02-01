Общество

53 минуты назад

Борьбой с гололедом в Липецке заняты 19 коммунальных машин и 130 дворников

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#гололед
Борьбой с гололедом в Липецке заняты 19 коммунальных машин и 130 дворников

В мэрии обещают обработать песком и солью все тротуары к концу сегодняшнего дня.

Вечером 31 января в Липецке резко похолодало. Оттепель сменила минусовая температура, и вся образовавшаяся на дорогах и на тротуарах вода от моросившего накануне дождя и растаявшего снега превратилась в лед.

По данным пресс-службы мэрии, уже в 16.00 сотрудники муниципального управления благоустройства перешли в режим повышенной готовности и начали обрабатывать противогололёдными материалами улично-дорожную сеть города.

К 20.00 воскресения с помощью 15 единиц спецтехники удалось посыпать песчано-соляной смесью и технической солью все магистрали. После чего коммунальщики приступили к посыпке внутриквартальных проездов. В 3 часа ночи на повторную посыпку городских дорог вышло 19 машин. К 8 утрам все дороги Липецка, по которым ходит общественный транспорт, были обработаны в полном объеме. Продолжаются работы в частном секторе и на внутриквартальных проездах. Их планируют завершить сегодня, 1 февраля, после обеда.

- Внесение противогололёдных материалов на тротуарах с помощью шести единиц малогабаритной техники начали в 00.00. В 4.00 вышло более 130 дворников – они убирают наледь и посыпают участки в районе остановок общественного транспорта. Работы в пешеходных зонах продолжаются, - отметил начальник МБУ "Управление благоустройства Липецка" Алексей Романчукевич.

Одновременно рабочие продолжают вывозить снег, собранный в прилотковых частях дорог. За минувшие сутки с улиц убрано около 450 кубометров снега. На посыпку израсходовали 543 тонны пескосоляной смеси и 64 тонны технической соли.


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#гололед

Комментарии (6)

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ссср

6 минут назад
главное перейти в режим повышенной готовности
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Галина

7 минут назад
Остановка Бульвар Есенина в сторону Октябрьского рынка.дворник гуляет с лопатой туда сюда,песка нет и не было. Вот и вся борьба с гололедом.
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лопотунья

8 минут назад
как понять дворники убирают наледь ломом наверное
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Мизантроп

8 минут назад
Россию спасут валонтеры!
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Липчанин

16 минут назад
и это на полмиллионнный город.
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007

47 минут назад
Какие внутриквартальные проезды???там даже снег не чистится и тем более не просыпается песок смеххх
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