Борьбой с гололедом в Липецке заняты 19 коммунальных машин и 130 дворников

В мэрии обещают обработать песком и солью все тротуары к концу сегодняшнего дня.

Вечером 31 января в Липецке резко похолодало. Оттепель сменила минусовая температура, и вся образовавшаяся на дорогах и на тротуарах вода от моросившего накануне дождя и растаявшего снега превратилась в лед.



По данным пресс-службы мэрии, уже в 16.00 сотрудники муниципального управления благоустройства перешли в режим повышенной готовности и начали обрабатывать противогололёдными материалами улично-дорожную сеть города.



К 20.00 воскресения с помощью 15 единиц спецтехники удалось посыпать песчано-соляной смесью и технической солью все магистрали. После чего коммунальщики приступили к посыпке внутриквартальных проездов. В 3 часа ночи на повторную посыпку городских дорог вышло 19 машин. К 8 утрам все дороги Липецка, по которым ходит общественный транспорт, были обработаны в полном объеме. Продолжаются работы в частном секторе и на внутриквартальных проездах. Их планируют завершить сегодня, 1 февраля, после обеда.



- Внесение противогололёдных материалов на тротуарах с помощью шести единиц малогабаритной техники начали в 00.00. В 4.00 вышло более 130 дворников – они убирают наледь и посыпают участки в районе остановок общественного транспорта. Работы в пешеходных зонах продолжаются, - отметил начальник МБУ "Управление благоустройства Липецка" Алексей Романчукевич.



Одновременно рабочие продолжают вывозить снег, собранный в прилотковых частях дорог. За минувшие сутки с улиц убрано около 450 кубометров снега. На посыпку израсходовали 543 тонны пескосоляной смеси и 64 тонны технической соли.





