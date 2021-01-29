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Внутри дворца в Геленджике обнаружили «один сплошной бетон»

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#дворец Путина

В СМИ опубликовали репортаж из так называемого "дворца Путина" в Геленджике.

Журналисты Mash, посетившие лично так называемый "дворец Путина" в Геленджике, нашли внутри здания только бетон. Видеорепортаж был опубликован в Telegram-канале и на Youtube издания. На видео видно, что дворец готов только снаружи. Внутри работы еще не дошли до стадии внутренней отделки помещений.

Главный редактор Mash Максим Иксанов заявил в репортаже, что описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон. "По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься", - говорит журналист на видео.

За стенами домика на мысе Идокопас в районе Геленджика полным ходом ведется строительство. Внутри здания 16 одинаковых помещений под спальни, ванные и гардеробные. По словам репортера, за час ему удалось посетить "каждую комнату" и увидеть "каждый уголок" дворца.

Видео с первой экскурсией по дворцу в Геленджике появилось 29 января. Один из строителей особняка согласился провести экскурсию для СМИ с условием, что съемка займет не более часа. Репортерам не удалось узнать предназначение здания, а также имена владельцев, и они призвали настоящих собственников, наконец, развеять завесу тайны и признаться, кому на самом деле принадлежит огромное помещение на берегу Черного моря, - передает Lenta.ru.

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#дворец Путина

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