Общество

15 минут назад

Липецким студентам нужны «лайки»

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#конкурс #студенты
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Липецким студентам нужны «лайки»

Представители нашего региона участвуют в конкурсе «Мистер и мисс Студенчество России — 2020».

Организаторы Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России — 2020» объявили о старте промежуточного испытания для участников и запустили соревнование групп поддержки. То, насколько активно земляки голосуют за своих представителей, оценят по итогам онлайн-опроса. Для того, чтобы оставить свой лайк, нужно вступить в группу.





 Липецкую область на конкурсе представляют студент института культуры и искусства ЛГПУ Сергей Крузе и будущий экономист из ЛГТУ Ангелина Мачнева.





 В конкурсе в 2020 году принимают участие 74 студента из 42 регионов России. Имена победителей определят 16-18 декабря.
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#конкурс #студенты
1

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