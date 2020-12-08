Общество
15 минут назад
Липецким студентам нужны «лайки»
Представители нашего региона участвуют в конкурсе «Мистер и мисс Студенчество России — 2020».
Организаторы Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России — 2020» объявили о старте промежуточного испытания для участников и запустили соревнование групп поддержки. То, насколько активно земляки голосуют за своих представителей, оценят по итогам онлайн-опроса. Для того, чтобы оставить свой лайк, нужно вступить в группу.
Липецкую область на конкурсе представляют студент института культуры и искусства ЛГПУ Сергей Крузе и будущий экономист из ЛГТУ Ангелина Мачнева.
В конкурсе в 2020 году принимают участие 74 студента из 42 регионов России. Имена победителей определят 16-18 декабря.
Липецкую область на конкурсе представляют студент института культуры и искусства ЛГПУ Сергей Крузе и будущий экономист из ЛГТУ Ангелина Мачнева.
В конкурсе в 2020 году принимают участие 74 студента из 42 регионов России. Имена победителей определят 16-18 декабря.