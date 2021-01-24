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В Липецкой области сохраняется аномальное тепло

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#дождь #туман
В Липецкой области сохраняется аномальное тепло

В ближайшие сутки Липецкая область останется в теплом секторе Скандинавского циклона - погода будет аномально теплой, возможны дождь, мокрый снег, местами туман, гололед. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градус тепла, что на 10-11 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 января в Липецкой области облачно, ночью повсеместно, днем местами небольшие дождь и мокрый снег, туман, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В Липецке облачно, ночью небольшие, днем слабые дождь и мокрый снег, ночью и утром туман. Температура ночью составит около нуля градусов, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.

25 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза.
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#дождь #туман

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