сегодня, 15:17
В Липецкой области сохраняется аномальное тепло
В ближайшие сутки Липецкая область останется в теплом секторе Скандинавского циклона - погода будет аномально теплой, возможны дождь, мокрый снег, местами туман, гололед. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градус тепла, что на 10-11 градусов выше нормы.
В Липецке облачно, ночью небольшие, днем слабые дождь и мокрый снег, ночью и утром туман. Температура ночью составит около нуля градусов, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.
25 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 35 градусов мороза.