Из-за ремонта теплотрассы две улицы Липецка останутся без тепла

Воды не будет в поселке Сырский рудник и Соколе, электричества - на Левом берегу.

25 января с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей частого сектора улицы Ударников с домов №№ 31а по 51, а также в домах №№ 36, 36а, 37а, 38, 38а, 38б, 38в по улице Ударников, №№ 16, 16а, 17, 17а, 17б, 24а, 26, 31, 31а, 33, 37, 39, 41 по улице Ново-Весовой – воду отключат по заявке АО «Газпромгазораспределение» для проведения внутренних ремонтных работ по адресу улица Ударников, 36а. Воду для питья подвезут по этому же адресу – улица Ударников, 36а, сообщили в ЛГЭК.



С 09:00 до 20:00 без тепла и горячей воды из-за ремонта теплотрассы на участке 40 лет Октября, 1а останутся дома №№ 1, 3, 3а, 5 по улице 40 лет Октября и №№ 193, 195 по улице Студеновской, добавили в ЛГЭК.



С 09:00 до 16:00 обесточат дома №№ 15, 17 по улице М. Расковой, №№ 1, 2, 3, 4, 5 по улице Фестивальной. Электричество отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.